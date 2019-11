Bolivia | migliaia in piazza per festeggiare le dimissioni di Evo Morales

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019)di persone sono scese ina La Paz per celebrare ledel presidenteno Evoal termine di proteste e contestazioni contro il risultato delle elezioni del 20 ottobre e la contestata autoproclamata vittoria del presidente uscente. Manifestanti ed oppositori si sono uniti in un corteo a La Paz al quale ha preso parte anche il leader dell’opposizione e sfidante dialle presidenziali, Carlos Mesa.Disordini si sono avuti invece nella zona sud di La Paz, a Chasquipampa, dopo che un gruppo di seguaci del Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente dimissionario si sono scontrati con le forze di sicurezza. Tra i disturbi più gravi risultano gli attacchi ad una quindicina di autobus dati alle fiamme , secondo il giornale locale ‘Pßgina Siete’. La rete di autobus urbani che opera nella città, la Paz Bus, ha ...

