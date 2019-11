Black Friday 2019 | sconti e offerte Trony anticipa i saldi con gli Sconti da

Unieuro anticipa il Black Friday con una promo da paura : -22% : Inizia anche il Black Friday di Unieuro, la nota catena di prodotti di elettronica di consumo, che per il Single's Day lancia la promozione No IVA. L'articolo Unieuro anticipa il Black Friday con una promo da paura: -22% proviene da TuttoAndroid.

Amazon verso il Black Friday 2019 : nuove offerte tra Death Stranding - RE2 e FIFA 20 : Il Black Friday 2019 è sempre più vicino. Il venerdì nero dello shopping cadrà infatti il prossimo 29 novembre, andando a definire ancora una volta una giornata all'insegna degli acquisti più sfrenati, invogliati da sconti e promozioni realmente golosi. Le principali catene di rivendita, soprattutto online, si stanno allora preparando a dovere per celebrare con tutti i crismi del caso il giorno successivo a quello del Ringraziamento - negli ...

Sconti da Re per il Black Friday Trony : offerte online già valide : Un assaggio anche del Black Friday Trony? Poche ore fa era stato il turno dell'iniziativa Tutta un'altra storia di Unieuro: adesso, invece, vogliamo concentrarci su un altro dei megastore di elettronica più amati dagli italiani, spesso protagonista di offerte niente male. La campagna promozionale che anticipa il Black Friday Trony prende il nome di 'Sconti da Re', e risulterà valida, solo sugli acquisti online, fino al 15 novembre. La consegna ...

Tutta un’altra storia il Black Friday Unieuro con le offerte lampo? Quanto ne sappiamo : Non si è fatta attendere la campagna per il Black Friday Unieuro, tra l'altro accompagnata da uno slogan più che mai interessante "Sara Tutta un'altra storia". In effetti la catena di elettronica ha cominciato a scoprire le carte della sua strategia per il prossimo venerdì nero dello shopping, lasciando ai suoi clienti e ai potenziali tali la giusta curiosità in merito alle offerte in programma. Solo da qualche ora sul web ma anche sui ...

Amazon “Speciale Tesori Nascosti” : le migliori offerte del PRE – Black Friday : Lo Speciale Tesori Nascosti di Amazon è una promozione che dall’8 al 12 Novembre ci farà scoprire i migliori brand emergenti sullo store nel mondo della tecnologia e non! Nelle offerte Amazon del Giorno troverete leggi di più...

Alibaba vuole sfidare il Black Friday di Amazon in Europa : Singles Day di Alibaba nel 2018 (Str/Afp via Getty Images) La Cina sta stretta ad Alibaba. Lo dimostra il suo capolavoro, il Singles’ day. Una festa commerciale, Guanggun Jie, che cade l’11 novembre e che il gigante cinese dell’ecommerce ha trasformato nella giornata con il più alto valore di vendite online al mondo. Nel 2018 ha toccato i 30,8 miliardi di dollari, più dell’abbinata Black Friday e Cyber Monday, i corrispettivi a stelle e ...

Black Friday 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Non solo Amazon - anche Euronics è pronta : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE: non solo Amazon, anche Euronics si prepara al venerdì nero con una serie di iniziative. Ecco i dettagli

Black Friday 2019 : occhio alle truffe : Il prossimo 29 novembre ci sarà il Black Friday, l'ormai famoso evento mutuato dall'America. A partire dalla mezzanotte, per tutta la giornata, siti online e negozi fisici proporranno sconti e offerte che potrebbero essere davvero convenienti. Potrebbero, il condizionale è d'obbligo. Spesso, infatti, i prezzi lanciati non sono poi così vantaggiosi come sembrano. Ecco come fare a riconoscere la truffa e a desistere da alcuni acquisti.Continua a ...

Black Friday 2019 - ecco quando è quest’anno il giorno dei super sconti : Il “Black Friday“, ovvero il “venerdì nero” dei super sconti, è diventato ormai anche in Italia un appuntamento imprescindibile dello shopping pre-natalizio. Questo appuntamento nato negli Usa negli anni Sessanta del Novecento cade tradizionalmente dopo il Ringraziamento, l’ultimo venerdì di novembre: quest’anno è il 29. Ma le offerte proseguono per tutto il weekend, fino al lunedì seguente, il cosiddetto ...

Quanti tesori nascosti Amazon prima del Black Friday 2019 : le occasioni per gli smartphone : L'e-commerce di Jeff Bezos ci va giù pesante e ancor prima di apriure le danze con il Black Friday 2019, i tesori nascosti Amazon riservano una serie di occasioni per la categoria smartphone. In particolare il brand Xiaomi ma pure qualche esemplare Samsung è in offerta da oggi 8 novembre e fino al prossimo martedì 12 novembre. Vediamo nel dettaglio il risparmio garantito con la speciale promozione. L'occasione delle occasioni è certamente ...

Quanti tesori nascosti Amazon prima del Black Friday 2019 : le occasioni smartphone : L'e-commerce di Jeff Bezos ci va giù pesante e ancor prima di apriure le danze con il Black Friday 2019, i tesori nascosti Amazon riservano una serie di occasioni per la categoria smartphone. In particolare il brand Xiaomi ma pure qualche esemplare Samsung è in offerta da oggi 8 novembre e fino al prossimo martedì 12 novembre. Vediamo nel dettaglio il risparmio garantito con la speciale promozione. L'occasione delle occasioni è certamente ...

Amazon “Speciale Tesori Nascosti” : le migliori offerte del PRE – Black Friday : Lo Speciale Tesori Nascosti di Amazon è una promozione che dall’8 al 12 Novembre ci farà scoprire i migliori brand emergenti sullo store nel mondo della tecnologia e non! Nelle offerte Amazon del Giorno troverete leggi di più...

Vodafone anticipa il Black Friday regalando tre mesi di musica in streaming : Volete provare Tidal Premium per tre mesi gratuitamente? Sperate in questa promozione di Vodafone che sta inviando un SMS contenente un link per usufruire di un trimestre di abbonamento gratuito. L'articolo Vodafone anticipa il Black Friday regalando tre mesi di musica in streaming proviene da TuttoAndroid.

Black Friday in arrivo - tutto quello che c'è da sapere nell'attesa : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleSi avvicina il periodo più bello dell’anno per gli appassionati dello shopping on line. Manca poco infatti al Black Friday, evento che ...