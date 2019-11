Bimbo di tre anni muore al Gaslini di Genova

Bimbo salvato in extremis : stava soffocando con un wurstel : Antonio Primavera, autista soccorritore del 118 di San Severo, in provincia di Foggia, ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook il salvataggio di un Bimbo. L’uomo, secondo quanto da lui raccontato nel post, aveva appena parcheggiato la sua auto e stava facendo rientro a casa quando, improvvisamente, ha sentito una donna urlare disperatamente. Si trattava di una madre con un bambino. Come ha scritto Primavera “Mi avvicinai di corsa alla ...

Bimbo di tre anni ricoverato dopo aver bevuto metadone in auto : denunciati i genitori : Un bambino di tre anni è ricoverato all’ospedale di Battipaglia (Salerno) per aver ingerito del metadone, un oppioide sintetico usato in medicina come analgesico nelle cure palliative. L’episodio si è verificato mentre viaggiava in auto con i genitori per far rientro in Calabria quando si è improvvisamente impossessato della boccetta, dalla quale ha bevuto la sostanza. I genitori hanno subito lanciato l’allarme. Il Bimbo, ...

India - Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : è lì da oltre 72 ore - corsa contro il tempo per salvarlo : Continua la corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto in un pozzo: il piccolo, di due anni, è precipitato da oltre 72 ore in un pozzo a 26 metri di profondità nel sud del Paese. La caduta è avvenuta venerdì pomeriggio mentre giocava vicino alla sua casa nello Stato del Tamil Nadu, nel distretto di Tiruchirappalli. Una telecamera termica è stata calata per monitorare la temperatura del bambino, mentre viene fornito ossigeno tramite un ...

Scoliosi estrema di 116 gradi. Intervento su Bimbo di 5 anni al Bambino Gesu’ : È il bimbo più piccolo operato al Bambino Gesù per una Scoliosi estrema, 116 gradi a livello toracico, con l’impianto di un sistema di barre di accrescimento magnetiche. A 5 anni non ancora compiuti, Fioel, bimbo albanese affetto dalla Sindrome di Prader Willi, nel giugno scorso è stato sottoposto a un delicato Intervento per correggere la deformità della colonna che metteva a rischio la funzione del cuore e dei polmoni. La malattia genetica ...

India - Bimbo di 2 anni precipita in un pozzo mentre gioca : “Corsa contro il tempo per salvarlo” : Un bimbo di 2 anni, Sujith Wilson, è precipitato in un pozzo profondo 30 metri mentre giocava con gli amichetti nella regione Indiana di Tamil Nadu. L'incidente si è verificato venerdì scorso e da allora le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta opera di salvataggio. Non si conoscono al momento le condizioni del piccolo.Continua a leggere

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto Bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

Milano - è morto il Bimbo di sei anni caduto dalle scale mentre era a scuola : E’ stato dichiarato morto il bimbo di sei anni precipitato qualche giorno fa a Milano. Stamani erano stati avviati alle 9 e 53 gli accertamenti per dichiarare la morte del piccolo che era precipitato dalle scale della scuola Pirelli di Milano. Il piccolo era stato portato all’ospedale Niguarda dove era stato operato d’urgenza per diminuire la pressione intracranica. L'articolo Milano, è morto il bimbo di sei anni caduto dalle ...

Auto esce di strada a Fidenza - morto un Bimbo di tre anni : Era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Vaio di Fidenza, nel parmense. Ma è arrivato già morto nel reparto di rianimazione. Non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni soccorso stamattina da 118 e Vigili del fuoco in seguito a un brutto incidente stradale. Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente Alla guida dell’Auto la madre trentenne. Secondo le prime informazioni il bimbo si trovava nel seggiolino sul sedile posteriore ...

Sardegna : un Bimbo su tre vive in condizioni di povertà - allarme di 'Save the Children' : L’allarme sulla situazione dei bambini in Sardegna l’ha lanciato negli scorsi giorni l’organizzazione “Save the Children” attraverso il decimo “Atlante dell’Infanzia a rischio”. E i dati sono davvero preoccupanti: nell’Isola, infatti, oltre un bambino su tre vive in una condizione di povertà relativa. Ma non solo: negli ultimi dieci anni in Sardegna c’è stata una diminuzione delle nascite quasi del trenta percento. Per non parlare poi della ...

Vaso gli cade addosso mentre gioca : morto Bimbo di 3 anni : Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo. Inutile il trasporto all'ospedale Regina Margherita di Torino