Berlusconi scarica Dell’Utri Si rifiuta di testimoniare al processo sulla

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’ex premier Silvio, citato come teste assistito davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra ildi secondo gradocosiddetta trattativa Stato-mafia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’ex presidente del Consiglio ha negato anche il permesso di farsi riprendere e fotografare in aula.era stato citato dalla difesa dell’ex senatore Marcello Dell’Utri.“Su indicazione dei miei legali, mi avvalgo della facoltà di non rispondere”, ha detto l’ex premier alla corte. Appena entrato in aula i giudici gli avevano illustrato le prerogative garantitegli dallo status di teste assistito, status determinato dal fatto che a suo carico pende una inchiesta a Firenze sulle stragi del ’93, quindi su fatti “probatoriamente collegati” a quelli oggetto del...

