Beautiful | Hope confessa a Brooke di aver ucciso Thomas | la reazione

Beautiful puntate America - Hope ha ucciso Thomas? Pubblico furioso : Beautiful puntate Americane, Hope ha davvero ucciso Thomas? Il Pubblico è diviso a metà Hope ha ucciso Thomas? Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda ieri in America, i telespettatori hanno visto il Forrester cadere in una vasca piena di acido. Scendendo nel dettaglio, è proprio la figlia di Brooke a spingere il […] L'articolo Beautiful puntate America, Hope ha ucciso Thomas? Pubblico furioso proviene da Gossip e Tv.

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas bacia Zoe - ma è ossessionato da Hope : Dopo la proposta indecente di Thomas, Hope elabora un piano. Zoe cerca di aprire gli occhi del Forrester, ma lui ossessionato da Hope, sta per cadere nella trappola. Potrebbero esserci tragiche conseguenze!

Beautiful anticipazioni Usa : Hope potrebbe soffrire di un disturbo mentale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera seguita da oltre 500 milioni di telespettatori nel mondo. Le anticipazioni delle puntate in onda a novembre negli Usa, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Hope Logan, interpretata dall'attrice Annika Noelle. Nel dettaglio, la figlia di Brooke potrebbe avere un serio disturbo mentale. Una teoria avvalorata dalla sua fortissima ossessione nei confronti del piccolo ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas chiede a Hope di fare sesso in cambio di Douglas : Hope cerca di convincere Thomas a dargli in affido Douglas. Il Forrester le proporrà un accordo: sesso in cambio del bambino.

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE diventa la madre di DOUGLAS : Sempre che le insistenti indiscrezioni su una futura morte nelle puntate americane di Beautiful siano vere, a morire non sarà HOPE Logan, dato che la ragazza compare nelle anticipazioni per gli episodi successivi al papabile drammatico momento. Stando agli spoiler, infatti, il piano di HOPE avrà successo e lei riuscirà a diventare legalmente tutrice di DOUGLAS. Come riportatovi, Thomas, i cui sentimenti HOPE cercherà di sfruttare, proverà ad ...

Anticipazioni Beautiful 10-16 novembre : Hope e Brooke vogliono che la Hayes se ne vada via : Le puntate di Beautiful in onda da domenica 10 a sabato 16 novembre saranno ampiamente concentrate sulle diverse vedute relative al ritorno di Taylor in città. Dopo la scoperta del suo coinvolgimento nel tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, Hope sarà convinta che la psicologa sia una persona pericolosa e che, per tale ragione, debba essere tenuta lontana dalla bambina in arrivo. Dello stesso avviso sarà anche Brooke che tornerà alla carica ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Thomas torna ad essere ossessivo con Hope : Nuovi avvincenti colpi di scena sono in arrivo nel corso delle puntate americane di Beautiful, la fortunata soap opera a stelle e strisce che con grande successo di ascolti tiene compagnia a milioni di spettatori anche da noi in Italia. Le Anticipazioni rivelano che tra Hope e Thomas ci sarà un nuovo riavvicinamento, il quale però desterà non poche preoccupazioni per i familiari della ragazza. Hope, infatti, ha intenzione di riprendersi la ...

Beautiful - spoiler Usa : Hope trascura Liam - Ridge conteso tra Brooke e Shauna : Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate trasmesse nel mese di novembre negli Usa, annunciano tanti colpi di scena. Hope Logan, infatti, metterà a repentaglio la sua storia con Liam Spencer. Brooke, invece, vedrà suo marito Ridge avvicinarsi sempre di più a Shauna Fulton. Beautiful: Ridge sceglie il figlio al posto di Brooke Si prevedono settimane ricche di colpi di scena per gli amanti della soap opera americana. Le anticipazioni di ...

Beautiful puntate America - Thomas fa una proposta indecente a Hope : Anticipazioni Americane Beautiful, una proposta indecente per Hope Le anticipazioni Americane di Beautiful vedono Hope ricevere una proposta indecente da Thomas. La giovane Logan è disposta a tutto pur di ottenere la custodia del piccolo Douglas. Infatti, la figlia di Brooke è ormai certa che il Forrester non sia in grado di svolgere il ruolo […] L'articolo Beautiful puntate America, Thomas fa una proposta indecente a Hope proviene da ...