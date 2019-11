Basket - Serie A 2019-2020 : Milano travolge Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata : Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 l’A|X Armani Exchange Milano ha demolito al Mediolanum Forum la OriOra Pistoia col punteggio di 83-63. Dopo un buon inizio dei toscani i padroni di casa guidati da Ettore Messina infilano un parziale di 17-0 che li fanno salire sul 19-5 nel primo quarto, ma poi subiscono un controparziale di 7-2 che fa terminare il periodo sul 21-12. Nel secondo quarto Pistoia arriva anche a -5 ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Pistoia - gli uomini di coach Messina si impongono 83-63 : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A, gli uomini di Messina non lasciano scampo a Pistoia L’Olimpia Milano continua a vincere e convincere e, dopo la sesta vittoria consecutiva in Eurolega, arriva il tris anche in campionato, grazie al successo maturato nel posticipo dell’ottava giornata contro Pistoia. LaPresse/Claudio Grassi Gli uomini di coach Messina non lasciano scampo ai malcapitati ...

Basket femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare, con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Abass è una certezza - Mezzanotte e Zanelli decisivi : Aspettando il posticipo tra Olimpia Milano e Oriora Pistoia di questa sera, andiamo a vedere quali sono stati i migliori azzurri dell’ottava giornata delle Serie A 2019-2020 di Basket. Andrea Mezzanotte: il 21enne della Dolomiti Energia Trento si conferma una delle più belle sorprese azzurre di questa prima parte di stagione. Protagonista anche in quel di Pesaro, dove segna 18 punti ed è mortifero dalla linea dei tre punti (4/5 ...

