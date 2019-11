Basket | EuroCup 2019-2020 | Trento ospita il Buducnost | partita da non sbagliare per

Basket - Eurocup 2019-2020 : vittoria in rimonta e col brivido per la Virtus Bologna su Ulm : Nella sesta partita del gruppo A di Eurocup 2019-2020, la prima di ritorno, la Segafredo Virtus Bologna ha battuto in rimonta al PalaDozza e col brivido la Ratiopharm Ulm per 92-91 salendo a cinque vittorie nel girone. All’inizio del primo quarto la Virtus subisce in terribile parziale di 11-0 e Ulm va avanti di 10 lunghezze mantenendo piuttosto costante il margine per tutto il primo quarto, nel quale segna ben 26 punti contro 18 ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 92-91 - EuroCup Basket in DIRETTA : vittoria al cardiopalma dei padroni di casa nel segno di Markovic e Weems! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Virtus Bologna batte Ulm 92-91. 92-91 0/2 di Delia, preghiera lanciata in area di Guenther che si infrange sul ferro! 92-91 Brava la Virtus a far passare il tempo, 3” ancora e Delia ai liberi. 92-91 Hayes mandato in lunetta è freddo, 10” da giocare. 92-89 Fallo ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 72-77 - EuroCup Basket in DIRETTA : emiliani a caccia della rimonta negli ultimi minuti della partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-79 Assist clamoroso di tocco di Teodosic per la tripla dall’angolo di Weems, timeout Ulm. 76-79 Finta sopraffina e jumper a bersaglio per Weems. 74-79 Heckmann segna di rapina. 74-77 Due liberi essenziali realizzati da Delia. 72-77 Magia di Teodosic in jumper. 70-77 Tripla di Ricci! Bologna è viva. 67-77 Hinrichs mette i piedi a posto e punisce una difesa Virtussina poco puntuale, ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 61-64 - EuroCup Basket in DIRETTA : si decide tutto nell’ultimo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-70 Si alza e spara con precisione anche Jerrett. 63-67 Canestro dalla media di Hunter. 61-67 Splendido scarico di Jerrett per la tripla dall’angolo di Heckmann. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 61-64 Si chiude il terzo periodo. 61-64 Baldi Rossi non sbaglia i liberi. 59-64 Guenther da tre in transizione, la partita vive di parziali. 59-61 Splendida penetrazione di Obst. 59-59 2/2 ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 52-54 - EuroCup Basket in DIRETTA : i padroni di casa ricuciono lo strappo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-57 Krause realizza dall’angolo, Ulm scappa nuovamente via. 52-54 Guenther senza ritmo trova un canestro difficilissimo. 52-52 Tripla di Gaines che stabilisce la parità. 49-52 Contropiede dell’Ulm chiuso dalla schiacciata di Krause. 50-50 Weems colpisce dall’angolo, Virtus dominante in avvio di secondo tempo. 47-50 Il gioco da tre punti riesce invece a Gaines. 44-50 Gamble ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 32-37 - EuroCup Basket in DIRETTA : partita più equilibrata del previsto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-40 Tecnico a Ricci, Willis segna il libero. 34-37 Gaines freddo dalla lunetta. 32-37 Tripla frontale di Ricci. 29-37 Obst dominante! Appena gli vengono lasciati due metri punisce il marcatore. 29-34 Penetrazione nel traffico di Philipps, poi tripla di Markovic. 26-32 Teodosic spara da tre e insacca. 23-32 Obst dalla linea dell’arco non sbaglia. 23-30 Penetrazione vincente di ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 11-18 - EuroCup Basket in DIRETTA : difficile partenza per gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Pajola premia il no look di Teodosic, timeout Ulm. 9-18 Obst punisce una brutta spaziatura della difesa Virtussina. 9-15 Cournooh fa 2/2 ai liberi. 7-15 Appoggio mancino di Delia, bravo a prendere posizione al centro. 5-15 Hayes preciso dalla lunetta. 5-13 Arresto e tiro da centro area di Weems che prova a scuotere i suoi. 3-13 Hayes divora Delia in penetrazione, avvio da dimenticare per ...

LIVE Virtus Bologna-Ulm 0-0 - EuroCup Basket in DIRETTA : comincia il match al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA PARTITA! 20:28 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a brevissimo comincerà la sfida. 20:25 Nella sfida delle 18:30 i greci del Promitheas hanno battuto, come prevedibile, il Maccabi Rishon con il punteggio di 88-77. La Virtus deve vincere per riprendersi la testa del girone. 20:20 Dieci minuti alla palla a due, comincia a salire la tensione a Bologna. 20:15 L’Ulm ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia lotta - ma cede nel finale in casa dello Unics Kazan : Terza sconfitta europea per la Germani Leonessa Brescia, che cade sul campo dello Unics Kazan per 77-63 al termine di una partita che ha visto la squadra di Esposito restare a contatto fino a cinque minuti dalla fine della partita. Grande prestazione in casa Unics per Erick McCollum e Jamar Smith, autori rispettivamente di 20 e 19 punti; mentre a Brescia non bastano i 14 punti di Luca Vitali. Ottimo inizio dei padroni di casa con lo ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : 77-63 - McCollum e Smith trascinano lo Unics alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Terza sconfitta in campo europeo per Brescia, mentre lo Unics Kazan certifica il suo primo posto. FINISCE QUI! Vince lo Unics Kazan per 77-63. Purtroppo Brescia cede nel finale dopo essere stata in equilibrio per almeno 35 minuti. Erick McCollum è il migliore con 20 punti, ma i russi hanno anche 19 punti da Smith. alla Germani non ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : Unics in fuga a cinque minuti dalla fine (67-56) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-58 Tripla pesantissima di Smith. 67-58 Arresto e tiro dalla lunetta di Sacchetti. 67-56 Ancora Klimenko domina sotto canestro. cinque minuti alla fine e timeout per Esposito. 65-53 Due liberi di Klimenko. 63-53 Klimenko appoggia al ferro il +10. Allungo dello Unics forse decisivo. 61-52 Morgan lavora bene in post. +9 Unics. 59-52 Vitali mette dentro il libero. Fallo tecnico per flopping a ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup Basket in DIRETTA : McCollum trascina lo Unics a fine terzo quarto (59-51) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo quarto! Brescia sotto di otto e che ha provato a resistere allo show di McCollum, che sta avviando la fuga dello Unics. 59-51 INCREDIBILE McCollum! Canestro assurdo in penetrazione sulla sirena. 57-51 Fondamentale tripla di Sacchetti. 24 secondi alla fine. 57-48 McCollum completa il gioco da quattro punti. 56-48 PAZZESCO McCollum! Tripla segnata e c’è anche il fallo di ...