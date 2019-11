Balotelli | Raffaella Fico a Storie Italiane | «Mia figlia mi ha chiesto cosa significa

Storie Italiane - Raffaella Fico si schiera con Balotelli : 'Anche Pia vittima di razzismo' : Il caos mediatico scatenato dai commenti razzisti nei confronti del calciatore del Brescia Mario Balotelli non accenna ad arrestarsi. A schierarsi dalla parte del giocatore questa volta è la sua ex fidanzata Raffaella Fico, dalla quale ha avuto una bambina, Pia, riconosciuta nel 2014, due anni dopo la sua nascita. La showgirl è intervenuta a favore del padre di sua figlia nel programma televisivo in onda su Rai 1, Storie Italiane, condotto da ...

Pia - insulti razzisti anche all’asilo : ecco cosa è successo alla figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il razzismo è sempre stato un problema, ma mai come in questo periodo la cosa si è fatta così grave. A parlarne è stata Raffaella Fico, ospite del programma di Rai1 “Storie italiane” dove ha parlato degli insulti razzisti di cui è stato vittima l’ex compagno Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia dello scorso fine settimana, facendo delle rivelazioni spiazzanti anche sulla figlia Pia. Ha iniziato parlando di Mario Balotelli che non è ...

Raffaella Fico si schiera con l’ex Mario Balotelli : «È italiano a tutti gli effetti. Tornare insieme? Mai dire mai» : «Mario è italiano a tutti gli effetti». È quanto ha detto Raffaella Fico parlando dell’ex compagno Mario Balotelli. La madre della piccola Pia, avuta dal calciatore, era ospite di ”Un Giorno da Pecora’ ed è intervenuta in merito agli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli dagli ultrà del Verona. «Quella di Luca Castellini, militante di Forza Nuova e capo ultras dell’Hellas Verona è stata un’uscita infelice», ha ...

