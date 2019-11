Austria | Kurz annuncia l’avvio di trattative con i Verdi per la formazione del nuovo

Austria : Biancofiore - ‘vittoria Kurz preoccupa - più sovranista dei nostri’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “La vittoria sonante in Austria del giovane Kaiser Sebastian Kurz non può che suscitare una forte preoccupazione in me che ne seguo attentamente l’operato. Troppe infatti le sue ingerenze sul mio Alto Adige sul quale Kurz mette costantemente bocca nonostante la quietanza liberatoria del 1972 all’Onu. Nonostante l’Oevp -il partito di Kurz- sia componente del gruppo del Ppe al ...

Austria - Kurz vince le elezioni. Crollo dell'ultradestra : Il partito popolare Austriaco di Sebastian Kurz ha vinto le elezioni legislative. Secondo le prime proiezioni il partito avrebbe toccato il 37,2% (crescendo del 5% in due anni), tornando quasi ai livelli degli anni 80. È invece crollato il partito di ultradestra FPÖ, alleato della Lega in Europa, travolto dall'Ibizagate; dopo appena due anni il Partito della Libertà Austriaco è infatti passato dal 26 al 16%.Ci sarebbero ancora i numeri per ...

ELEZIONI IN Austria/ Kurz vince e Berlino lo "obbliga" a governare con Greta : In AUSTRIA vince il popolare Sebastian Kurz. Può fare alleanze con tre partiti, ma potrebbe privilegiare i Verdi, tornati in Parlamento con il 12%

Elezioni Austria - Kurz trionfa. Crolla l'ultradestra - effetto Greta per i Verdi : A quattro mesi dal terremoto dell'Ibiza-gate, la scossa di assestamento provocata dalle urne ha radicalmente cambiato il panorama politico Austriaco. l'ultradestra Fpoe, travolta dagli...

Elezioni in Austria : trionfano i popolari di Kurz - crollo dell'ultradestra : I popolari dell Oevp del 33enne Sebastian Kurz avrebbero addirittura superato il 37% dei voti secondo le proiezioni, staccando nettamente qualsiasi avversario. Tracollo dell'ultradestra con gli ex alleati di governo dell'Fpoe sotto il 17 per cento dei voti. Secondo partito i socialdemocratici della Spoe.Continua a leggere

In Austria Sebastian Kurz ha vinto (di nuovo) le elezioni : Il cancelliere sarà ancora lui, Sebastian Kurz, il corteggiatissimo leader dell'Övp. Le proiezioni, subito dopo il voto in Austria, danno i popolari oltre il 37 per cento ma sono i loro ex compagni di coalizione, l'Fpö, il partito di ultradestra guidato da Norbert Hofer, ad aver perso quasi dieci pu

Austria - Kurz : vittoria oltre aspettative : 19.16 "Eravamo convinti che avremmo incassato un bel risultato, ma un successo di questa portata non se lo aspettava nessuno". Così il leader dei popolari Austriaci Kurz dal palco a Vienna. "Sono stati quattro mesi difficili, ma gli Austriaci ci hanno riportati qui", ha aggiunto. "Di solito non mi mancano le parole, ma oggi ne sono vicino", ha scherzato. "Si tratta di un grande voto di fiducia che noi rispetteremo. Faremo del nostro meglio per ...

Austria - Kurz in testa - l'estrema destra perde 10% dopo Ibizagate : In Austria i conservatori del cancelliere uscente Sebastian Kurz arrivano in testa nelle elezioni legislative anticipate, mentre l'estrema destra dell'FPÖ subisce un crollo del 10% e scivola in terza posizione a seguito dello scandalo Ibizagate. È quanto emerge dalle prime proiezioni diffuse alla c

Austria - exit poll : Kurz vola al 37% - ultradestra al 17% - Spoe al 23% : Fpoe verso l'opposizione. Il segretario generale Vilimsky: “Al partito serve una ripartenza”. Il leader dei popolari ora dovrà scegliere tra Spoe e Verdi

Austria : trionfa Kurz - crolla l'ultradestra | Alleanza con Spoe o Verdi per governare : In seconda posizione la Spoe al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo "Ibizagate"