Attentato in Iraq | feriti Marco Pisani | Paolo Piseddu | Andrea Quarto | Emanuele Valenza

Iraq - Attentato contro i soldati italiani : 5 feriti. Erano a fianco dei peshmerga curdi : I feriti non sono in pericolo di vita, ma due hanno subito un’amputazione. Sono incursori del Col Moschin e della Marina

Attentato a Kirkuk in Iraq : feriti cinque militari italiani : Nella mattinata di questa domenica 10 novembre c'è stato un Attentato esplosivo in Iraq contro militari italiani di ritorno da una missione nei pressi di Kirkuk: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa direttamente da fonti del Ministero della Difesa, allertata dal Capo di Stato maggiore Enzo Vecciarelli. cinque soldati italiani feriti in Iraq Un ordigno rudimentale è ...

Iraq - chi sono i 5 militari italiani feriti nell’Attentato : ecco i nomi : I cinque militari italiani feriti oggi in un attentato in Iraq sono: Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza, Michele Tedesco. I nominativi vengono riportati dall'Adnkronos. Due di loro appartengono al nono reggimento Col Moschin, altri tre al Gruppo operativo incursori Comsubin della Marina militare.Continua a leggere

