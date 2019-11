Assunzioni statali | 450 000 posti per diplomati e laureati grazie al turnover al 100%

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019)nella Pubblica Amministrazione in arrivoal ricambio degli organici negli uffici delle strutture amministrative dello Stato. Lo ha annunciato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli e riguarderà circa 450mila nuoveche andranno a ricoprire diversi ruoli nella PA entro il 2022. Si tratterà in pratica dello sblocco delnelle amministrazioni pubbliche e secondo il programma ad ogni dipendente che andrà in pensione verrà corrisposta una sostituzione che potrà essere attinta attraverso concorso o facendo riferimento alle liste degli idonei.PA: entro il 2020 450 milaAll’interno degli uffici delle amministrazioni dello Stato tornerà il ricambio dell’organico al 100 per cento. Secondo il vice ministro Castelli, infatti,anche a quota 100 è stato possibile anticipare l’uscita dal lavoro a persone che si ...

