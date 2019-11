Arriva la neve a Piano Battaglia | Estate di San Martino con allerta rossa

Maltempo Sicilia : Arriva la neve sui monti del Palermitano : E’ arrivata e, viste le temperature era abbastanza prevedibile che i fiocchi di neve si posassero sui monti piu’ alti del Palermitano. Piano Battaglia dunque ricoperta da una prima fase di fiocchi di neve e temperature che hanno mantenuto cio’ che tutti pensavano. Temperature che si sono abbassate vertiginosamente sul territorio delle Madonie e paesi che si sono visti avvolgere da freddo e soprattutto piogge, tuoni e fuulmini ...

Maltempo : in Alto Adige assaggio d’inverno - Arrivano neve e pioggia : Tanta pioggia e neve in arrivo in Alto Adige, sul versante meridionale delle Alpi: lo afferma sul suo profilo Twitter il meteorologo Dieter Peterlin, secondo il quale già nelle giornata di oggi si registreranno leggere precipitazioni e, a causa delle basse temperature, cadranno alcuni fiocchi di neve anche a quote basse. Domenica, spiega Peterlin, ci sono state le prime gelate della stagione a Bressanone e Merano, mentre questa mattina anche a ...

Meteo - fine settimana con la pioggia. E sulle Alpi Arriva la neve : Il maltempo interesserà tutta l'Italia anche nella giornata di domani. Le nevicate sono previste a bassa quota fino ai 1200 metri. Lieve miglioramento per domenica

Maltempo : piogge e calo delle temperature - Arriva la prima neve in Appennino : L'autunno sta finalmente facendo la voce grossa su gran parte dello stivale, come dimostrato dalla terza perturbazione di questo inizio di novembre e dalle tante piogge in atto da nord a sud. Come vi...

Previsioni Meteo Ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - Arriva la prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...