Arcelor Mittal | Italia Viva presenta due emendamenti per ripristinare lo scudo penale

ArcelorMittal - i commissari : «Mancano condizioni per il recesso». Slitta deposito dell'atto di citazione : Le condizioni giuridiche del recesso del contratto di affitto dell'ex Ilva, preliminare alla vendita, non ci sono e quindi ArcelorMittal deve andare avanti. È questo il cuore del ricorso...

Il governo valuta il sì allo scudo penale se ArcelorMittal farà rientrare gli esuberi : Spazzare via qualsiasi ipotesi di esuberi, sedersi al tavolo a trattare e il governo sarebbe pronto a ripristinare subito uno scudo penale che abbia, però, validità erga omnes. Ma in cambio ArcelorMittal dovrebbe garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe ribadito la linea seguita dal governo ad alcuni esponenti della maggioranza. Lo riferiscono fonti parlamentari all'AGI. ...

Cos’è ArcelorMittal : La società che minaccia di lasciare l'ILVA di Taranto è il più grande produttore di acciaio del mondo ed è controllata tramite fiduciarie e società in paradisi fiscali da uno degli uomini più ricchi del pianeta

Italia Viva ha presentato due ementamenti al decreto fiscale per reintrodurre lo “scudo penale” per ArcelorMittal : Italia Viva ha depositato in Commissione Finanze della Camera due emendamenti al decreto fiscale per ripristinare il cosiddetto “scudo penale” per ArcelorMittal. La norma, di cui godevano gli amministratori dell’ILVA e che li proteggeva dal rischio di essere coinvolti in cause

ArcelorMittal - ricorso dei commissari : «Non ci sono condizioni per il recesso» : Lo 'scudo penale' non è una condizione che consente il recesso del contratto da parte di ArcelorMittal. È questo uno dei punti del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

"ArcelorMittal ha fermato lo sbarco delle materie prime per la produzione" : ArcelorMittal ha fermato lo scarico delle materie prime necessarie alla produzione alla banchina del molo polisettoriale del porto di Taranto. Lo riporta l’Agi, grazie a fonti dell’Autorità di sistema portuale di Taranto (Mar Ionio).Il fatto che lo scarico materie prime al molo polisettoriale sia stato fermato conferma, dunque, che l’intendimento dell’azienda - come affermato anche dall’ad Lucia Morselli - ...

Le due posizioni del M5s sul caso ArcelorMittal : Con un incontro a Palazzo Chigi, probabilmente martedì alle 10.30, il governo proverà a mettere d'accordo le due anime che sono emerse all'interno del Movimento 5 Stelle su ArcelorMittal: quella dei favorevoli allo scudo penale e quella dei contrari. Il primo "partito" è più numeroso tra i gruppi parlamentari del M5s. Il secondo è più esiguo ma può contare nel capo politico, Luigi Di Maio, e in un pugno di senatori in grado di creare ...

Ex Ilva - l'intenzione del Governo è trattare con ArcelorMittal : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, martedì 12 novembre, potrebbe incontrare i vertici di ArcelorMittal, ma la strada rimane tutta in salita. Venerdì, durante la trasferta a Taranto, in una conferenza stampa lampo, Conte ha ammesso di non avere soluzioni a portata di mano, ma ha promesso di lavorare ad una cabina di regia che interpelli tutti per salvare il siderurgico più grande d'Europa. Al momento l'intenzione del Governo è ...

Ex Ilva - verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

ArcelorMittal - Italia Viva presenterà un emendamento per ripristinare lo scudo penale : Italia Viva, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, presenterà come annunciato nei giorni scorsi un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per i vertici di Arcelor Mittal nella realizzazione del piano per l’ex Ilva.La scadenza per depositare le proposte di modifica al decreto, collegato alla manovra, è fissata per lunedì mattina alle 9.30.

