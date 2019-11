Arcelor Mittal | Italia Viva presenta due emendamenti per ripristinare lo scudo penale

Ilva - Cassa Depositi (con ArcelorMittal) usando i fondi Ue : Il possibile intervento dello Stato con l’ingresso nel capitale della società parapubblica controllata dal Tesoro. L’ipotesi di compromesso con gli attuali affittuari lavorando su una transizione di tre anni e una gestione degli esuberi con un contributo a loro carico

L’addio è ufficiale : depositato da Arcelor Mittal il recesso dal contratto dell’ex Ilva : I legali dell'acciaieria hanno depositato in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto

EX ILVA - ArcelorMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

ArcelorMittal non chiude del tutto "Soluzione nelle mani di Conte" : Non è del tutto chiusa, per i vertici di ArcelorMittal, la vicenda ex Ilva, nonostante la richiesta di recesso contrattuale presentata oggi al tribunale di Milano. Alla domanda: ”C’è’ ancora qualche possibilità che si rimedi alla rottura totale e definitiva e il negoziato Arcelor-Mittal-governo si riapra?”, Affaritaliani.it si sente rispondere che “solo alla morte non c’è’ ...

ArcelorMittal deposita il recesso. I sindacati scrivono all'azienda : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad ArcelorMittal le controproposte del governo affinché si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilità di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualità della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali ...

ArcelorMittal - governo in alto mare. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo penale : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di Arcelor Mittal ...

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto ufficiale di recesso. I sindacati : «Confronto non si fermi» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Ex Ilva - ArcelorMittal deposita il recesso dal contratto : ArcelorMittal va avanti per la strada che potrebbe portarla a dire addio all'acciaieria di Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, oggi i legali della società hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex Ilva del capoluogo pugliese.Nelle prossime ore sarà il Presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi a disporre ...

Ilva - ora è ufficiale : ArcelorMittal deposita in Tribunale il recesso del contratto - addio Italia : Ora è ufficiale, ArcelorMittal ha depositato l'atto di recesso dal contratto di affitto. Con il ricorso, notificato una settimana fa agli ex commissari Ilva, la società, tramite i suoi avvocati, chiede "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto di recesso : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Taranto - si buca caldaia all'ArcelorMittal : fiamme altissime : Una caldaia si è bucata al reparto 2 dell'ArcelorMittal di Taranto provocando un incendio con fiamme altissime. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato conseguenze. L’incidente è capitato a una caldaia di colata che conteneva metallo fuso e che si è forata sversando "acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas" spiegano Fiom, Fim e Uilm. Ex Ilva, ...