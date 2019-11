Antonino Cannavacciuolo insegna | c’è vita oltre «MasterChef»

Family Food Fight - Antonino Cannavacciuolo e Joe e Lidia Bastianich i giudici del nuovo format di Sky Uno : Family Food Fight, il nuovo format di Sky Uno in onda da marzo annuncia i giudici: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e la mamma Lidia Bastianich. Una competizione per famiglia, giudicata da una famiglia, una di sangue composta da Joe Bastianich e la mamma Lidia Bastianich, a cui si aggiunge lo chef Antonino Cannavacciuolo, della famiglia televisiva di Bastianich. Family Food Fight è un nuovo format, prodotto da EndemolShine, e andrà in ...

Antonino Chef Academy - Cannavacciuolo in cattedra dal 12 novembre su Sky Uno : Parte martedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno Antonino Chef Academy, nuovo cooking show con Cannavacciuolo in veste di docente un po' pestifero ma di certo lontano dalle scudisciate in stile Cracco. E il nuovo programma sembra chiamato a sostituire nel palinsesto Hell's Kitchen Italia, che in genere partiva sulla generalista Sky proprio di questi periodi.prosegui la letturaAntonino Chef Academy, Cannavacciuolo in cattedra dal 12 novembre su ...

