Annunciata la tracklist dell’album live di Vasco atteso per il 6 dicembre

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) A pochi giorni dal rilascio, èladell'albumdiche arriverà sul mercato a cominciare dal 6. I brani sono quelli che ha portato sul palco dello Stadio San Siro nelle sei date che ha tenuto nel mese di giugno e per i quali ha fatto registrare un nuovo record di vendite. L'album segue il rilascio di Se Ti Potessi Dire, ultimo singolo del Kom che ha già dichiarato essere il quarto brano della sua carriera, e arriverà anche dopo il film con il quale ha voluto racchiudere le emozioni deidegli ultimi due anni. Si tratta di un nuovo albumdi, rilasciato a distanza di due anni dalla sua ultima prova del genere e nella quale erano presenti i brani eseguiti nel corso dell'evento a Modena Park del 1° luglio 2017. Qui di seguito, ladell'album nel quale sono compresi successi e rarità, scelti per la scaletta deiche ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Annunciata la tracklist dell'album live di @VascoRossi atteso per il 6 dicembre - OptiMagazine : Annunciata la tracklist dell'album live di @VascoRossi atteso per il 6 dicembre - truemetalonline : Saints Trade: annunciata la data d'uscita, tracklist ed artwork di 'Time To Be Heroes' -