Andrea Roncato confessa ho avuto una storia con Moana Pozzi

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’attoreracconta un aneddoto inedito, quello della sua love story nata sul set con una giovane, allora ancora non entrata nel mondo dei film degli adulti . “Hounaconquando ancora non faceva l’attrice”. Fu lei a prendere l’iniziativa: “Ci siamo conosciuti sul set di “Pompieri” ha raccontato ai microfoni de “I sonnambuli”. Non l’ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto. Ci siamo frequentati per sei mesi. Era una persona speciale, con cui potevi parlare di tutto, dalla letteratura alle politica, oltre ad essere una donna bellissima. Poi ha intrapreso la carriera da pornodiva. Nella vita ognuno fa quello che vuole. Sul set è stato spesso insieme all’amico Gigi Sammarchi: “Ci siamo conosciuti in parrocchia. Io ero figlio del sacrestano, suonavo l’organo in chiesa. Lui suonava la chitarra. Facevamo le prime messe ...

zazoomblog : Andrea Roncato... Ho avuto una storia con Moana Pozzi, fu lei a chiedermi come fossi a… - zazoomblog : Andrea Roncato... Ho avuto una storia con Moana Pozzi, fu lei a chiedermi come fossi a letto!… - zazoomblog : Andrea Roncato confessione hot: «Ho avuto una storia con Moana Pozzi fu lei a chiedermi come fossi a letto…» -… -