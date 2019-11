Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019)un caso dinel calcio italiano, l’ennesimo. Ne scrive oggi Il Mattino. Ieri, al termine di Cavese-, che si è disputata a Castellammare di Stabia, alcunicalabresi avrebbero insultato il giocatore della Cavese che stava rientrando negli spogliatoio. Massimo Goh è torinese ed èdianch’egli vittima di buu a Cagliari lo scorso anno. Goh ha scritto una Instagram Stories in cui hato l’episodio. Per la seconda domenica di fila sono stato insultato per il colore della mia pelle, la prima volta non ho detto niente e ho sbagliato ma ora ne ho abbastanza di ‘sto schifo… Ma ci rendiamo conto? Parliamo di calcio, ci stanno gli sfottò e ci sono mille modi per insultare una persona. Non mi interessa se era uno o dieci o cinquanta, in tanti mi hanno detto di “lasciare stare” ma io non lascio stare, per me chi sbaglia ...

ilPostSport : Se i cori razzisti imperversano ancora negli stadi italiani la colpa è soprattutto dei club, che hanno gli strument… - napolista : Ancora razzismo. Il cugino di Kean denuncia tifosi del Catanzaro: “Fiero di essere nero e italiano” Massimo Goh al… - ziaStef74 : RT @nozze89: Un grazie al prof. Sansoni unico, in 40 minuti sul #MuroDiBerlino a #ottoemezzo, dove si è parlato di razzismo e fascismo, a r… -