Ambiente | M5S | ' nuova pagina per Sin Priolo | oggi primo passo per intesa tra industrie'

ILVA/ Mons. Santoro : no alla demagogia di M5s - ora teniamo insieme Ambiente e lavoro : "Prima di dire chiudiamo e licenziamo bisogna preparare il terreno, perché le persone siano occupate in nuovi ambienti, dal terziario al turismo"

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’Ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...