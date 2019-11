ALVIN È IN ITALIA Video Le Iene | 5 anni nell' inferno dell' Isis | ora insieme al papà

Ex Ilva - l’affondo di SALVINi : “M5s vuole che l’Italia campi di elemosina” : Matteo Salvini va all'attacco del Movimento 5 Stelle sulla questione dell'ex Ilva: "Di Maio è un po' confuso, si vede che è il fuso orario. Lui va da Pechino a Washington mentre le aziende italiane chiudono. Io non vorrei che nella visione del M5s ci sia un'Italia che campa di elemosina e reddito di cittadinanza".Continua a leggere

SALVINi ancora shock contro Balotelli : “gli italiani hanno problemi più gravi - non è un modello” : Mario Balotelli? “Se lei mi vuole far dire che è un esempio dentro e fuori dal campo, dico di no. Difendo il suo diritto a giocare tranquillamente ma penso che gli italiani abbiano problemi ben più gravi”. Sono le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a “Non è l’arena”. “Balotelli o la signorina Carola (Rackete, la capitana della Sea Watch)….gli italiani penso abbiano altri ...

Gianfranco Rotondi a un passo dall'addio a Forza Italia e Berlusconi : "Non morirà sALVINiano" : Subbuglio in Forza Italia. Le voci circa un possibile esodo verso Matteo Renzi e Italia Viva non sono soltanto voci. Magari non per andare necessariamente col fu rottamatore, ma in molti sono in uscita: l'infuocata riunione di venerdì ad Arcore lo dimostra. E tra chi non si nasconde c'è Gianfranco R

Roberto Gualtieri - Italia nel mirino dei mercati? "Temono il ritorno di Matteo SALVINi : Una manovra disastrosa, né carne né pesce, anzi solo tasse. Risultato? Nel silenzio generale, lo spread sale alle stelle, con i titoli di Stato i cui rendimenti hanno superato quelli degli omologhi greci. Tutti zitti, però: al governo ci sono Pd e M5s, mica la Lega e Matteo Salvini a cui dare la col

Cori razzisti a Balotelli - SALVINi perde la pazienza : “Mario - povera stellina… l’Italia ha altri problemi” : Matteo Salvini torna a parlare dei Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: il leader della lega giudica eccessiva la polemica e pensa ai “veri problemi dell’Italia” Quando si parla di questioni legati al razzismo, l’opinione di Matteo Salvini fa sempre notizia. Il leader della lega, intervistato a margine dell’Eicma a Milano, è tornato a parlare del caso Balotelli, difendendo ...

ALVIN Berisha in Italia : chi è il bambino portato in Siria dalla madre : Alvin Berisha in Italia: chi è il bambino portato in Siria dalla madre L’11enne albanese ma nato in Italia Alvin Berisha è arrivato oggi a Fiumicino: nel 2014 il bambino era stato portato con sé dalla madre che voleva entrar a far parte dell’Isis. Alvin Berisha: rapito nel 2014 dalla madre L’aereo AlItalia proveniente da Beirut, capitale del Libano, che trasportava Alvin Berisha è atterrato intorno alle 7 di oggi venerdì 8 novembre 2019 ...

Tornato in Italia ALVIN - portato via dalla mamma adepta dell’Isis : L'articolo Tornato in Italia Alvin, portato via dalla mamma adepta dell’Isis proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

È arrivato in Italia ALVIN - rapito dalla madre e cresciuto con Isis : l’abbraccio con il padre : Missione internazionale per salvare il bimbo portato dalla Brianza in Siria nel 2014. «Papà, sto arrivando»

ALVIN torna in Italia : Fonte foto: TwitterAlvin torna in Italia 1Sezione: Cronache Tag: Le Iene Isis Luca Sablone Il piccolo Alvin, portato in Siria dalla madre combattente dell'Isis, torna a casa e può finalmente abbracciare suo padre e due le sorelle maggiori. La svolta arriva dopo i servizi de Le Iene e la straordinaria missione di ...

ALVIN è tornato finalmente a casa - in Italia : Oggi Alvin Berisha è tornato a casa, dal suo papà, in Italia. Venerdì mattina è atterrato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver sentito suo padre al telefono per dirgli: «Papà sto arrivando». È finito finalmente l’incubo del piccolo di 11 anni, nato in Italia, in provincia di Lecco, da genitori albanesi e portato in Siria (senza il consenso del padre Afrim) nel 2014 dalla madre Valbona. Voleva farlo crescere come un combattente ...

Il piccolo ALVIN - cresciuto con l'Isis - è tornato in Italia. L'abbraccio con papà e sorelle : È arrivato stamattina in Italia Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall’Italia nel dicembre del 2014 dalla mamma che voleva unirsi all’Isis.Il piccolo, la cui madre sarebbe morta in un’esplosione, era finito poi nel campo profughi di Al Hol, a nord est della Siria, dove è stato ritrovato. Alvin è stato trasferito con un volo di linea dell’Alitalia giunto poco dopo le ...

ALVIN è tornato in Italia - bimbo portato via dalla madre e cresciuto con l’Isis arrivato a Roma : Il piccolo di 11 anni rapito dalla madre nell'ormai lontano 2014 e portato in Siria dove è cresciuto tra le fila Fodell'Isis a cui la dona si era unita, è tornato in Italia dove a riabbracciarlo ha trovato il papà. Fondamentale il lavoro congiunto di Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa e forze di polizia Italiane per stabilire il necessario corridoio umanitario.Continua a leggere

ALVIN - il bambino dell'Isis - è tornato in Italia : Il ragazzino di 11 nel 2004 era stato portato in Siria dalla madre che si era unita allo Stato islamico. A Fiumicino ha trovato ad aspettarlo il padre e le due sorelle. L'operazione condotta da Scip, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e consolato albanese

Lieto fine - il piccolo ALVIN è atterrato in Italia : l'abbraccio con papà e sorelle : Il bambino era stato sequestrato e portato via dall'Italia cinque anni fa dalla madre, radicalizzata via web e partita per...