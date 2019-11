Alvin bentornato | ora pensiamo agli altri 27999

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Bisogna essere felici per il piccolo. Per questa mobilitazione trasversale che lo ha fatto rientrare dal padre. Una applicazione materiale dello ius soli per un minore ancora di nazionalità albanese ma cresciuto in Italia e poi portato dalla madre radicalizzata in Siria.era nel campo di Al Hol, un inferno dove l’ignavia della comunità internazionale ha lasciato a marcire 10.000 tra donne e minori familiari dei foreign figthers dell’isis. Al Hol in mezzo al deserto tra Iraq e Siria dove in pochi mesi sono arrivate migliaia di persone, tutte sistemate in condizioni precarie. Con inverni gelidi ed estati fino a 50 gradi. I familiari dell’Isis sono nel cosiddetto annesso, l’area sorvegliata a vista del campo. Dove le donne dell’Isis hanno ricreato la struttura sociale del califfato e dove comandano ed hanno guidato diverse rivolte ...

_Carabinieri_ : #8novembre, #Alvin è in Italia. Appena giunto a Fiumicino, sta per iniziare finalmente la sua nuova vita con il pad… - LONGHIZANARDIRU : @redazioneiene @luigipelazza W LE IENE !!! BENTORNATO ALVIN ?????? - Manonmidire : RT @_Carabinieri_: #8novembre, #Alvin è in Italia. Appena giunto a Fiumicino, sta per iniziare finalmente la sua nuova vita con il padre. E… -