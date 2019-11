Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione sui monti e sulle coste per vento forte

Maltempo Puglia - Allerta Meteo per domani : previsti forte vento e temporali : allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato su tutta la Puglia da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico su bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto. Le precipitazioni, informa la Protezione civile regionale, saranno diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore Tarantino della Puglia, con quantitativi ...

Pesante Allerta Meteo al Sud : scuole chiuse a Reggio Calabria e Taranto : La Sezione Protezione Civile Regionale ha diramato l’Allerta ‘arancione’ per temporali e per vento a partire dalle 20 di stasera, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e da inoltre dichiarato la fase operativa di preallarme, ordinando l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale. Per la ...

Scuole Chiuse per Allerta Meteo a Crotone - il sindaco : “Massima prudenza e limitate gli spostamenti” : “Scuole Chiuse domani 12 novembre“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del comune di Crotone. “Il vice sindaco Benedetto Proto, in considerazione della Allerta livello rosso emanata dalla Protezione Civile Regionale, ha disposto la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado per domani 12 novembre 2019.Si rinnova l’invito alla cittadinanza alla massima prudenza nelle prossime ore e a limitare gli ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud : la Guardia Costiera lancia un avviso speciale per lo Stretto di Messina : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi con violenza al Sud Italia ha spinto la Guardia Costiera di Messina ad emettere un avviso speciale per lo Stretto, cher sarà colpito da venti impetuosi di scirocco che ne potranno compromettere la navigazione. Di seguito il testo dell’Allerta della Guardia Costiera: A partire dalle ore pomeridiane di oggi, lunedì 11 novembre 2019 e fino a mercoledì 13 novembre 2019 lo ...

Allerta Meteo Calabria - allarme ROSSO per Martedì 12 Novembre : situazione drammatica : Allerta Meteo – situazione drammatica in Calabria per l’Allerta Meteo: il Ciclone Mediterraneo si sta avvicinando e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di Allertamento ufficiale, a partire dalle 13.30 di oggi e fino alla mezzanotte di domani Martedì 12 Novembre, che prevede l’allarme ROSSO su tutta la fascia jonica Regionale e anche nel reggino tirrenico. Infatti il maltempo che colpirà la Calabria tra ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo minaccia il Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Martedì 12 Novembre – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – anche domani, Martedì 12 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni del Sud Italia dopo che oggi centri importanti come Catanzaro, Crotone, Agrigento e Acireale, e molti altri minori, hanno adottato analogo provvedimento. Ma il maltempo delle prossime ore sarà molto più pesante, come possiamo osservare consultando gli ultimi bollettini Meteorologici. Quindi è certo che domani le scuole saranno chiuse in molti più ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo s’è formato : MAPPE impressionanti per le prossime 24-36 ore - al Sud si rischia un disastro : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che da ieri aveva iniziato la fase di formazione nei settori occidentali del “Mare Nostrum”, ha completato l’iter preliminare ed è diventato a tutti gli effetti una vera e propria “Tempesta”, con tanto di occhio del Ciclone ben visibile dalle immagini satellitari pochi chilometri a nord dell’Algeria, a Sud/Ovest della Sardegna. Il dato, quindi, è tratto: la ...

Previsioni Meteo Napoli - è Allerta : forti piogge e maltempo a oltranza per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Una lieve pausa ha concesso in maltempo per il corso di questo fine settimana, ma decisamente transitoria. Nella sostanza si è compiuto un avvicendamento fra strutture depressionarie, una in evoluzione verso Sud-Sudest, un’altra fresca già attiva sui settori centro-occidentali del bacino e, nel passaggio di consegna, il capoluogo partenopeo ha beneficiato di una fase più tranquilla. Ma già stamani si ...

Allerta Meteo Campania : vento forte - mare agitato e temporali da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per vento forte, mare agitato e temporali a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani sull’intero territorio regionale. La criticità idrogeologica è gialla, di tipo localizzato. Si prevedono “venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. Precipitazioni ...

Allerta Meteo Calabria : Catanzaro attiva il Centro Operativo Comunale : In considerazione dell’Allerta Meteo diramata per la giornata odierna, e delle previsioni di condizioni Meteorologiche avverse a partire dal tardo pomeriggio, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale. “L’amministrazione, con le sue squadre di pronto intervento, è costantemente impegnata a monitorare la situazione e attuare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela ...

Allerta Meteo - paura per la “Tempesta Mediterranea” : rischio alluvioni e frane in Italia e sui Balcani : Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà ...