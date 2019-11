Allerta Meteo | paura per la “Tempesta Mediterranea” | rischio alluvioni e frane in Italia

Allerta Meteo arancione : forti temporali dal pomeriggio in Sicilia : Forte maltempo atteso da oggi pomeriggio in Sicilia. Il Dipartimento della protezione Civile ha diramato per oggi, 11 novembre, un’Allerta meteo aranc

Allerta Meteo arancione - il maltempo sferza la Sicilia : È Allerta meteo. Una intensa ondata di maltempo si attende per oggi e domani nel Sud e in Sicilia. L’Allerta di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la Sicilia. La decisione di chiudere la scuola l’hanno ...

Allerta Meteo arancione in Sicilia : forti temporali - mare mosso e venti di burrasca : La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle 24 di oggi. Si prevedono, per oggi precipitazioni “sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente ...

Allerta Meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte maltempo - arriva ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Allerta Meteo - le ultime mappe e i dettagli sulla “Tempesta Mediterranea” che sta per abbattersi sull’Italia : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti notturni sulla Tempesta Mediterranea in arrivo sull’Italia confermano in pieno il quadro previsionale che era già emerso nelle scorse ore. Il maltempo che colpirà l’Italia tra Lunedì 11 e Martedì 12 Novembre sarà davvero molto violento, con fenomeni tipici degli uragani oceanici: venti ad oltre 150km/h, piogge torrenziali con picchi di oltre 100mm/hr e complessivi di oltre 300mm ...

Allerta Meteo : domani Scuole Chiuse anche a Catanzaro : domani Scuole Chiuse anche a Catanzaro. “A seguito del bollettino di Allerta Meteo diramato dalla Protezione civile regionale – si legge in una nota del Comune – il sindaco Sergio Abramo ha disposto per la giornata di domani, lunedi’ 11 novembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della citta’. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere ...

Allerta Meteo Sicilia domani 11 Novembre : elenco comuni con scuole chiuse : Una intensa perturbazione colpirà nella giornata di domani e Martedì il centro-sud, come vi abbiamo illustrato nei nostri precedenti articoli. La Sicilia sarà l'area interessata per prima da...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 11 novembre per Allerta Meteo : quali sono le città interessate : scuole chiuse per Maltempo lunedì 11 novembre in alcune regioni: colpito soprattutto il Sud Italia. La maggior parte degli istituti scolastici che non aprirà a causa dell'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile si trova in Sicilia e Calabria. Colpite soprattutto le province di Catania, Agrigento, Catanzaro e Crotone.Continua a leggere

Allerta Meteo arancione : al momento scuole aperte a Modica - Scicli e Ragusa : I sindaci di Scicli, Modica e Ragusa sono in continuo contatto per valutare una eventuale chiusura delle scuole per domani per Allerta meteo

Allerta Meteo arancione : domani scuole chiuse a Rosolini : Il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, con un’ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 11 novembre,

Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’Allerta meteo : Muntilbano trasette in cummissariata rinfrancata da una belli nocte de sunna e in paci con sibi e con gli altira: ma si sape – ci lo insegni la chimiche- l’equilibria non dure… A spizzare l’idillia ci pinsai – cume al sulita; nota mintali del ridatturi – Catarelle, clamanna a piena vocia Muntilbano mintra stavi già per trasari in offcia… Catarelle: “Dutturi, dutturi: arrivai na carte dalla Prutetiona civila”. Muntilbano: “E purtamilla ...

Allerta Meteo Calabria : domani scuole chiuse a Crotone : “scuole chiuse domani 11 novembre. Il vice sindaco Benedetto Proto, in considerazione della Allerta arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 11 novembre 2019”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del comune calabrese di Crotone. Per approfondire: Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 11 Novembre per il maltempo provocato dalla Tempesta ...

Allerta Meteo : Scuole Chiuse domani nell’agrigentino : Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha pubblicato sulla propria pagina Facebook l’avviso di chiusura delle Scuole per la giornata di domani, lunedì 11 novembre. “Nella giornata di domani vi sono forti rischi idrogeologici e idraulici a causa delle previste condizioni Meteorologiche avverse. A breve ordinanza sindacale” scrive il primo cittadino sul social. Per approfondire: Allerta Meteo, Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per ...