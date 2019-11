Allerta Meteo | il Sindaco di Policoro ordina l’evacuazione urgente | la situazione LIVE

Allerta Meteo - Martedì 12 Novembre Scuole Chiuse in mezza Italia – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Domani, Martedì 12 Novembre, le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni del Sud Italia: il provvedimento riguarda aree con svariati milioni di residenti. Tra i capoluoghi di provincia, le Scuole rimarranno Chiuse nei comuni di Napoli, Taranto, Lecce, Brindisi, Matera, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Di seguito l’ELENCO dei Comuni in cui è firmata ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Novembre scuole chiuse a Napoli : martedì 12 Novembre 2019 chiuse in via precauzionale le scuole cittadine, i parchi e i cimiteri. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani. La criticità idrogeologica è gialla, di tipo localizzato. Si prevedono “venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Basilicata : criticità rossa sulla zona Ionica : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutto il territorio lucano con Allerta rossa sui settori ionici della provincia di Matera e arancione su tutto il resto della regione con previsione di forti venti e precipitazioni in aumento. Il Dipartimento, inoltre, ha reso noto che la Sala Operativa Regionale è stata convocata a partire dalle ore 20 ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - la Prefettura convoca i Sindaci : “massima attenzione con presidi territoriali - situazione grave” : In considerazione del messaggio di Allertamento da parte della Protezione civile regionale che prevede l’Allerta rossa fino alle ore 24 di Martedì 12 novembre per tutto il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, il Prefetto, Massimo Mariani, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione con tutte componenti del sistema di protezione civile ed i Sindaci delle sedi COM per coordinare gli interventi necessari a risolvere le ...

Allerta Meteo Sicilia : è allarme rosso - scuole chiuse in numerosi comuni : E’ massima Allerta in Sicilia per la violenta ondata di maltempo che sta interessando la regione. L’Allerta è rossa in gran parte dell’Isola, nelle restanti zone è arancione, come su Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n. 19315 per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, “dal pomeriggio di oggi e per ...

Allerta Meteo - Martedì 12 Novembre Scuole Chiuse in Sicilia - Calabria - Puglia e Lazio – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Anche domani, Martedì 12 Novembre, le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni del Sud Italia dopo che oggi centri importanti come Catanzaro, Crotone, Agrigento e Acireale, e molti altri minori, hanno adottato analogo provvedimento. Ma il maltempo delle prossime ore sarà molto più pesante, come possiamo osservare consultando gli ultimi bollettini Meteorologici. Di seguito l’ELENCO dei Comuni in cui è firmata ...

