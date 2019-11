Allerta Meteo | il “Ciclone Mediterraneo” in DIRETTA su MeteoWeb | situazione esplosiva

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019)– Si prospetta una serata “” al Centro/Sud Italia per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo che sta già provocando forte maltempo su gran parte del Paese. Proprio in Sicilia sono in atto i temporali più intensi, al punto che la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello dianche per la giornata di domani, Martedì 12 Novembre. Le scuole saranno chiuse in moltissimi comuni, tra cui tutti i capoluoghi jonici: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Taranto e Brindisi., Martedì 12 Novembre Scuole Chiuse in Sicilia, Calabria, Puglia e Lazio – ELENCO AGGIORNATO LIVE Scuole chiuse anche ad Anzio (Roma) dove il maltempo imperversa da stamattina con forti piogge su tutto il Lazio. Sono caduti 68mm di pioggia a Morlupo, 61mm a Terracina, 60mm a Genazzano, 53mm a Rocca Priora, ...

DPCgov : ??? Intensa perturbazione in arrivo al Sud. ??#allertaARANCIONE, lunedì #11novembre, su Basilicata, Calabria e Sic… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 22:00 di lunedì 11 novembre 20… - il_piccolo : Nuova allerta meteo in Fvg, in arrivo bora forte sulla costa e mareggiate da martedì sera. #Trieste @ProtCivReg_FVG… -