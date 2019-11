Allerta Meteo Campania | vento forte | mare agitato e temporali da stasera

Allerta Meteo Calabria : Catanzaro attiva il Centro Operativo Comunale : In considerazione dell’Allerta Meteo diramata per la giornata odierna, e delle previsioni di condizioni Meteorologiche avverse a partire dal tardo pomeriggio, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale. “L’amministrazione, con le sue squadre di pronto intervento, è costantemente impegnata a monitorare la situazione e attuare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela ...

Sicilia Allerta Meteo 11 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Sicilia ha emanato un avviso di criticità indicante una Allerta Meteo Arancione. Dal pomeriggio di oggi lunedì 11 Novembre 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di... L'articolo Sicilia Allerta Meteo 11 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Basilicata Allerta Meteo 11 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Basilicata ha emanato un avviso di criticità indicante una Allerta Meteo Arancione. Si prevedono precipitazioni diffuse dal pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione nelle ore serali... L'articolo Basilicata Allerta Meteo 11 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Calabria Allerta Meteo 11 Novembre 2019 : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Calabria ha emanato l’Allerta Meteo Arancione, per la giornata di Lunedì 11 Novembre 2019 a partire dalle ore 12:00. CRITICITÀ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge e temporali diffusi su Cala... L'articolo Calabria Allerta Meteo 11 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo - paura per la “Tempesta Mediterranea” : rischio alluvioni e frane in Italia e sui Balcani : Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà ...

Allerta Meteo arancione : forti temporali dal pomeriggio in Sicilia : Forte maltempo atteso da oggi pomeriggio in Sicilia. Il Dipartimento della protezione Civile ha diramato per oggi, 11 novembre, un’Allerta meteo aranc

Allerta Meteo arancione - il maltempo sferza la Sicilia : È Allerta meteo. Una intensa ondata di maltempo si attende per oggi e domani nel Sud e in Sicilia. L’Allerta di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la Sicilia. La decisione di chiudere la scuola l’hanno ...

Allerta Meteo arancione in Sicilia : forti temporali - mare mosso e venti di burrasca : La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle 24 di oggi. Si prevedono, per oggi precipitazioni “sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente ...

Allerta Meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte maltempo - arriva ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Allerta Meteo - le ultime mappe e i dettagli sulla “Tempesta Mediterranea” che sta per abbattersi sull’Italia : Allerta Meteo – Gli ultimi aggiornamenti notturni sulla Tempesta Mediterranea in arrivo sull’Italia confermano in pieno il quadro previsionale che era già emerso nelle scorse ore. Il maltempo che colpirà l’Italia tra Lunedì 11 e Martedì 12 Novembre sarà davvero molto violento, con fenomeni tipici degli uragani oceanici: venti ad oltre 150km/h, piogge torrenziali con picchi di oltre 100mm/hr e complessivi di oltre 300mm ...

Allerta Meteo : domani Scuole Chiuse anche a Catanzaro : domani Scuole Chiuse anche a Catanzaro. “A seguito del bollettino di Allerta Meteo diramato dalla Protezione civile regionale – si legge in una nota del Comune – il sindaco Sergio Abramo ha disposto per la giornata di domani, lunedi’ 11 novembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della citta’. Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere ...

Allerta Meteo Sicilia domani 11 Novembre : elenco comuni con scuole chiuse : Una intensa perturbazione colpirà nella giornata di domani e Martedì il centro-sud, come vi abbiamo illustrato nei nostri precedenti articoli. La Sicilia sarà l'area interessata per prima da...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 11 novembre per Allerta Meteo : quali sono le città interessate : scuole chiuse per Maltempo lunedì 11 novembre in alcune regioni: colpito soprattutto il Sud Italia. La maggior parte degli istituti scolastici che non aprirà a causa dell'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile si trova in Sicilia e Calabria. Colpite soprattutto le province di Catania, Agrigento, Catanzaro e Crotone.Continua a leggere