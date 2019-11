Allerta meteo arancione | il maltempo sferza la Sicilia

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 11 novembre 2019) È. Una intensa ondata disi attende per oggi e domani nel Sud e in. L’di coloreè stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la. La decisione di chiudere la scuola l’hanno presa i sindaci di alcuni comuni in provincia di Palermo e Messina. Scuole chiuse anche in gran parte dei Comuni dell’Agrigentino. In provincia di Ragusa i sindaci di Ispica e Pozzallo, memori del tragico nubifragio del 26 ottobre scorso, hanno disposto la chiusura di ogni attività didattica mentre negli altri Comuni una fitta di rete di comunicazioni fra i servizi locali di protezione sta valutando la chiusura o meno delle scuole. ...

