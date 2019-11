Allerta della Protezione Civile | nubifragi | venti di burrasca e mareggiate

Meteo funesto - l'Allerta della Protezione Civile : le Regioni da bollino rosso : Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino nazionale: allerta rossa su Basilicata, Calabria e Sicilia...

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI estremi della protezione civile : allarme ROSSO al Sud per il “Ciclone Mediterraneo” : Allerta Meteo – Una vasta e profonda saccatura insiste sulla nostra penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le precipitazioni che potranno risultare ...

Allerta della Protezione Civile per il ciclone mediterraneo in arrivo : temporali e venti tempestosi al Sud : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata dalla Protezione Civile per l'arrivo del ciclone mediterraneo che apporterà forte maltempo al centro-sud da domani, di cui vi abbiamo parlato...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per la Tempesta Mediterranea : bollettini pesantissimi - allarme ARANCIONE per Lunedì al Sud : Allerta Meteo – Un profondo centro depressionario, posizionato attualmente tra la Sardegna e le isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa, innescherà un intenso flusso di correnti meridionali, fortemente perturbate, che impatteranno sulle regioni ioniche italiane. Dal pomeriggio di Lunedì, e per gran parte della giornata di martedì, precipitazioni temporalesche, con particolari caratteristiche di persistenza e intensità, interesseranno ...

Maltempo - è Allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Ancora Allerta meteo in Campania : anche domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Allerta alimentare : allergene nel gelato Coop - richiamato dal Ministero della Salute : Il motivo del richiamo è legato ad un rischio per chi è allergico al latte. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita. Il gelato vegetale richiamato è stato prodotto dall’azienda gelato d’Italia – Indian Srl nello stabilimento di via Gorganza 16, a Reggio Emilia.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Carne contaminata da Listeria : è Allerta in Italia - l’avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI] : Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un ...

Allerta Meteo - nuova pesante Allerta della protezione civile : il maltempo continua anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...