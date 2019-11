Alitalia - Delta : “Pronti a investire 100 milioni” : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Delta conferma il proprio impegno a investire in Alitalia. La compagnia statunitense, “continua a lavorare con le Ferrovie dello Stato e Atlantia e conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% nel capitale di Alitalia”, sottolinea in uno statement. “Delta – aggiunge – rimane impegnata a mantenere la sua partnership in futuro”. ...

Alitalia/ I dubbi su Delta - Atlantia e Lufthansa : Si avvicina la scadenza indicata per la vendita di ALITALIA. Ma non è chiaro cosa vogliano davvero Delta, Atlantia e Lufthansa

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Alitalia - Delta apre ad Atlantia e Patuanelli dà il via al disgelo : Si apre uno spiraglio di sereno nel cielo plumbeo di Alitalia, nonostante ieri alcune dichiarazioni del premier Conte sembravano inasprire i rapporti con Atlantia. Invece un colloquio svoltosi...

Alitalia - ultimatum di Atlantia : il Mise convinca Delta o lasciamo : ROMA Atlantia rompe gli indugi difronte al tira-molla di Delta su Alitalia. In una lettera inviata ieri a Stefano Patuanelli, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero presso fonti di via Veneto,...

Alitalia : Atlantia critica piano Fs-Delta - vertice con il governo : I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari, ma il tempo sta per scadere e non si profila un accordo