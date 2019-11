Alessia Marcuzzi | compleanno su Instagram con le amiche Ma il marito non c’è

Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno a Palazzo Colonna : “Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche mie, mi avete proprio spiazzato! Una visita esclusiva a Palazzo Colonna… E’ stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo… è davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita!”. Alessia Marcuzzi ha festeggiato 47 anni tra tour per Palazzo Colonna e una bella festa in famiglia con la figlia Mia, le amiche, il marito Paolo ...

Buon compleanno Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi svela un curioso retroscena su Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “E’ stata Mara a convincermi a farlo!” Stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip. E in questa occasione verrà fatto vedere ai telespettatori il riassunto dei percorsi nei sentimenti fatto dalle varie coppie nel reality. Ovviamente alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha fatto una curiosa rivelazione su Mara Venier al ...

Mara Venier e l'amicizia con Alessia Marcuzzi : "Siamo due matte rock! In lei - rivedo me stessa da giovane" : L'anno scorso, Mara Venier chiuse la parentesi Mediaset per tornare alla Rai che le aveva proposto la conduzione del contenitore domenicale di Rai 1, Domenica In, già condotto con successo negli anni '90 e negli anni 2000.A Mediaset, come ricordiamo la "signora della domenica" ha svolto il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaMara Venier e l'amicizia con Alessia ...

Mara Venier su Alessia Marcuzzi : Siamo due matte - in lei rivedo me da giovane : "Siamo più che amiche, noi ci vogliamo molto bene", così Mara Venier e Alessia Marcuzzi si raccontano sul settimanale Oggi. Sorridenti e complici più che mai, le due conduttrici si sono fatte intervistare insieme per raccontare la storia di un'amicizia profonda e sopra le righe. Che le due fossero legate da un rapporto sincero lo si era capito da tempo. Sui social network sono apparse spesso insieme a cena da sole o con i rispettivi compagni, ...

Mara Venier e Alessia Marcuzzi - "due figli da uomini diversi" : il loro segreto più intimo : Non è certo un mistero, Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono legate da una lunga e sincera amicizia. Tanto che spesso e volentieri la conduttrice di Domenica In e la collega di Mediaset cenano insieme, e i loro profili social stanno lì a dimostrarlo. E le due hanno deciso di raccontare il loro rappor

Mara Venier svela cosa la lega ad Alessia Marcuzzi : Mara Venier svela cosa la lega ad Alessia Marcuzzi e come il loro rapporto vada anche al di là delle telecamere. Le due conduttrici hanno sempre avuto un grande feeling e il loro legame, nato grazie a numerose collaborazioni, fra cui quella all’Isola dei Famosi, con il tempo è diventato più forte. A confermarlo anche Mara Venier, che proprio qualche giorno fa su Instagram aveva documentato una cena a casa sua con il marito Nicola Carraro, ...

Isola dei Famosi 2020 concorrenti : Imparato dice no a Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi, anticipazioni. Cristian Imparato naufrago di Alessia Marcuzzi? “Assolutamente no” L’Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo anno, ma già si inizia a parlare dei concorrenti che andranno a formare il cast della prossima edizione del reality show di Alessia Marcuzzi. Poche ore fa, alcuni fan hanno chiesto al cantante Cristian Imparato se la voce che circola da qualche tempo, che lo vedrebbe uno dei ...

Mara Venier - nuovo programma con Alessia Marcuzzi? “Potremmo farlo” : Domenica In, Mara Venier pensa a un programma con Alessia Marcuzzi: “Potremmo farlo on the road” Mara Venier ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi che uscirà domani in tutte le edicole di Italia. E in questa occasione la popolare conduttrice di Domenica In ha parlato del suo rapporto di grande amicizia con Alessia Marcuzzi, asserendo di avere tante cose in comune. Ma non è finita ...

Mara Venier - Alessia Marcuzzi e la loro amicizia : perché sono così legate : Mara Venier e Alessia Marcuzzi, intervistate da Oggi parlano della loro amicizia Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono legate da una grande amicizia. Non a caso, spesso e volentieri, vediamo le due conduttrici insieme magari per condividere una serata o una cena con i rispettivi mariti, come è accaduto qualche tempo fa. Il loro legame […] L'articolo Mara Venier, Alessia Marcuzzi e la loro amicizia: perché sono così legate proviene da Gossip ...

Alessia Marcuzzi sexy : la foto da dietro - senza vestiti - mostra un lato B spettacolare : Alessia Marcuzzi è reduce del grande successo di Temptation Island Vip. Dopo il debutto con Simona Ventura, questa seconda edizione del ‘viaggio dei sentimenti’ riservato ai volti più o meno noti è stata affidata alla regina dell’Isola dei Famosi. Che non ha deluso le aspettative, tanto che in giro già si mormora della terza edizione sempre sotto la sua guida. A Temptation Alessia ha saputo farsi coinvolgere ma con misura dalle storie dei ...

Alessia Marcuzzi : "Ricondurrei Temptation Island Vip - esperienza bellissima" : Sono veramente tanti i fan del programma Temptation Island Vip ad aver giudicato negativamente il percorso all'interno del format di Serena Enardu, ormai ex compagna di Pago che sin dalle primissime puntate ha ripetuto ai concorrenti e ai tentatori in casa con lei che le cose tra lei e il compagno fossero molto compromesse.Nonostante tutto, però, c'è una persona che ha voluto sempre difenderla strenuamente, e questa persona è Alessia ...

Alessia Marcuzzi - Costanzo si ricrede : “Ha imparato dalle critiche” : Maurizio Costanzo dice la sua su Alessia Marcuzzi: “E’ una persona intelligente” Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, risponde ai lettori su questioni inerenti alla Tv e ai personaggi che la animano. E in quest’ultimo numero una lettrice del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha voluto fargli sapere di aver molto apprezzato Alessia Marcuzzi alla guida dell’ultima edizione di Temptation ...