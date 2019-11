Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane | “Casti per 3 anni”

Alessandro Greco e Beatrice Bocci abbiamo scelto la castità per tre anni : Alessandro Greco e Beatrice Bocci a “Storie Italiane” hanno raccontato: «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». La coppia ha spiegato di aver scelto il cammino della castità dopo aver incontrato la fede più profondamente. Il conduttore e la moglie hanno scritto un libro dal titolo “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore” e sono intervenuti in televisione nello spazio dedicato alla ...

Alessandro Magno - secondo uno studioso greco sarebbe morto di necrosi pancreatica : Pare non siano più avvolti nel mistero gli ultimi giorni di vita del "non poco" rilevante condottiero Alessandro Magno, ciò è stato svelato dalle ricerche effettuate dal docente greco Thomas Gerasimidis. Il professore in questione che sostiene di avere accertato la causa della morte del grande condottiero fa parte dell'università Aristotele in Thessaloniki. Gerasimidis era intento a studiare la malattia che avrebbe portato alla morte del ...

Alessandro Greco critica Barbara d’Urso - il tweet contro Live : Un caffeuccio decisamente amaro per Barbara d’Urso. A servirglielo a mezzo social è Alessandro Greco. Il conduttore, reduce dal ritorno in Rai unicamente per la serata finale di Miss Italia, commenta senza mezzi termini il programma Live – non è la d’Urso in onda domenica 20 ottobre su Canale 5 affidando a un tweet al vetriolo la sua opinione. Il tweet di Alessandro Greco contro Barbara d’Urso “Siamo sotto il ...

