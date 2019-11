Alessandro Greco e la Bocci a Storie Italiane | “Non è stato facile”

Alessandro Magno - secondo uno studioso greco sarebbe morto di necrosi pancreatica : Pare non siano più avvolti nel mistero gli ultimi giorni di vita del "non poco" rilevante condottiero Alessandro Magno, ciò è stato svelato dalle ricerche effettuate dal docente greco Thomas Gerasimidis. Il professore in questione che sostiene di avere accertato la causa della morte del grande condottiero fa parte dell'università Aristotele in Thessaloniki. Gerasimidis era intento a studiare la malattia che avrebbe portato alla morte del ...

Barbara D'Urso replica alle critiche di Giletti - Morgan e Alessandro Greco : «Sono felice di dare un po' di visibilità ad alcuni» : Barbara D'Urso replica alle critiche di Giletti, Morgan e Alessandro Greco: «Sono felice di dare un po' di visibilità ad alcuni». La conduttrice di Canale 5 ha appena...

Alessandro Greco si scaglia contro Barbara D’Urso : «La cosa più triste è il suo finto disincanto» : Alessandro Greco Alessandro Greco torna alla ribalta. Non televisiva (Miss Italia è ormai un ricordo di inizio stagione), ma social. Il conduttore tarantino ieri sera ha fatto furore su Twitter scagliandosi senza troppi giri di parole contro Barbara D’Urso e il suo programma della domenica sera di Canale 5 Live – Non è la D’Urso: “Siamo sotto il trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più ...

Alessandro Greco si commuove a La vita in diretta : “È difficile…” : La vita in diretta, Alessandro Greco si commuove parlando dei figli: “È difficile…” Alessandro Greco è stato ospite de La vita in diretta e ha parlato della sua carriera, dell’impegno su Rai1 con Miss Italia 80 e della sua famiglia. E a proposito di famiglia, Greco si è commosso parlando di Alessandra, la figlia che Beatrice ha avuto prima di conoscerlo e che è entrata nella vita del conduttore quando aveva 5 anni. A ...