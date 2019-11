Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Kasia Smutniak

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019), il grande festival di, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci. Attrice, nata a Pila, Polonia, 40 anni. Figlia di un generale dell’aeronautica, ha iniziato a lavorare come modella, per poi abbandonare le passerelle ed esordirre al cinema di Al momento giusto di Panariello. Ha lavorato con Nanni Moretti, John Travolta, Carlo Mazzacurati, Silvio Orlando e Riccardo Milani. Nel 2014 l’incontro con Ferzan Özpetek per Allacciate le cinture, che le è valso il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista. Il secondo, stavolta come non protagonista, l’ha vinto nel 2018 per Loro 1 di ...

davidallegranti : Il nome Luca Castellini in effetti mi diceva qualcosa. Ora ricordo: nel 2015 mi minacciò per un articolo su Vanity… - VanityFairIt : Il #vanityfairstories si sta avvicinando ?? @benjiefede - KontroKulturaa : Cesare Cremonini parla del suo nuovo amore a Vanity Fair: 'Geloso? No protettivo. Meglio non pubblicare foto privat… -