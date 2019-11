Al Bano e Romina Power a Sanremo? ‘Romina non ne vuole sapere’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 11 novembre 2019) Another day another drama. Alfa sempre parlare di sé: il gossip, la black list dell’Ucraina e ad anni alterni la partecipazione al Festival di. Chi sognava un ritorno del cantante all’Ariston in coppia con, come ventilato soltanto pochi giorni fa, rimarrà però deluso, perché l’artista pugliese, raggiunto dall’Adnkronos, ha dichiarato che ancora non c’è nulla di certo in merito alla sua presenza se non che la ex moglie non ha intenzione di mettersi a gareggiare. Al: “odia la gara” “Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è chenon nesapere di, lei odia andare in gara al Festival” afferma Alche circa la propria partecipazione alla gara puntualizza: “Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla, purtroppo di bugie se ne dicono tante e ...

