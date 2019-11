Ad ‘Artigiano in Fiera’ casa taylor made | abiti unici e creatività

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Milano, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: l”Artigiano in Fiera’, la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni, al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero, circa 3.000 artigiani provenienti da 100 Paesi diventano protagonisti dell’evento con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30.Il pass gratuito necessario per accedere all’evento è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere ...

