A24 | Traforo del Gran Sasso chiusura notturna dalle 22 alle 6 | dall' 11 al 16 novembre

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 novembre 2019) L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per attività di manutenzione degli impianti elettrici, sarà disposta sull'A24 ladella tratta San Gabriele/Colledara - Assergi (delore 22 dei giorni 11, 12, 13, 14 e 152019ore 6 dei giorni successivi, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L'Aquila/A25/Roma. Conseguentemente, per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso L'Aquila/A25/Roma, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire delle autostrada A14 e A25, in alternativa si consiglia di percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelleo Svincolo di Basciano. leggi tutto

