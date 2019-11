A Reggio Emilia parata di star fra classica e pop il 20 novembre

Reggio Emilia - operaio muore sul lavoro : stava disinfestando una casa dalle vespe : Gianluca Gambarelli, un operaio di 51 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando alla disinfestazione della soffitta di una casa a Zurco di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. L'infortunio è avvenuto ieri. L'uomo stava eseguendo la bonifica di vespe selvatiche quando ha accusato un malore, probabilmente dopo essere stato punto.Continua a leggere

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-79 - Serie A basket in DIRETTA : 7 bello Virtus! I bolognesi vincono largamente anche il derby a Reggio Emilia. Hunter mattatore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona serata a tutti Voi Le “V” Nere proseguono la loro marcia in testa alla classifica: 7 vittorie in 7 partite per Teodosic e compagni. Top scorer Gaines (16) e Hunter (16), fra i padroni di casa invece Johnson-Odom (20). FINISCE QUI: Reggio EMILIA 59-79 VIRTUS Bologna 59-79 ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 31-40 - Serie A basket in DIRETTA : ospiti vanno in vantaggio all’intervallo. Gaines e Markovic sugli scudi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO: Reggio EMILIA 31-40 VIRTUS Bologna 31-40 Hunter sulla sirena. 31-38 Johnson-Odom si rifà subito su Teodosic: lo attacca, lo batte. 29-38 Teodosic fa solo 1/3. 29-37 Review degli arbitri: tre tiri liberi e fallo semplice. 29-37 Sciocchezza di Johnson-Odom che commette un fallo antisportivo sul tiro da tre di Teodosic. Per il serbo ci sono tre tiri liberi e per Bologna ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 15-21 - Serie A basket in DIRETTA : ospiti davanti - ma gli uomini di Buscaglia non mollano. Inizia il secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo quarto Pausa di due minuti FINE PRIMO quarto 15-21 Candi recupera una palla a quattro secondi dallo scadere del primo quarto e in campo aperto deposita comodo i punti del -6 Reggio Emilia. 13-21 Bologna già a quattro falli di squadra. Intano Hunter raccoglie un altro rimbalzo in difesa facendo ripartire i suoi. 13-21 mattone di Vojvoda. Poi la coppia Teodosic-Hunter, ne ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 7-16 - Serie A basket in DIRETTA : Gaines trascina la capolista alla prima minifuga. In campo Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Vojvoda si iscrive a referto. 11-19 Non si ferma la Virtus. Gaines fa 1/2 in lunetta 11-18 Hunter pescato da Markovic, ne fa due facili: il serbo è a quota già a quota sei assist. 11-16 Oooooowens al ferro! La Grissin Bon serve il controparziale. 9-16 Due facili per Owens, che accorcia le distanze. 7-16 Gaines, ancora, da tre: una sentenza 7-13 Mekel tiene a contatto i suoi con un tiro ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : al via il Derby della Via Emilia! Mekel sfida Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 16.59 I quintetti: Reggio Emilia: Mekel, Johnson-Odom, Fontecchio, Upshaw, Owens Virtus Bologna: Gaines, Markovic, Ricci, Weems, Delia h 16.55 Intanto ricordiamo i risultati degli anticipi: Sassari 108-72, Brindisi 75-71 Venezia. h 16.53 Nel roster delle “V” Nere torna disponibile Kyle Weems dopo aver assistito il padre malato negli USA. h 16.50 Meno di seicento secondi ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Bologna partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Il derby della Via Emilia. Due formazioni che stanno facendo davvero molto bene in questa prima fase di stagione, come testimoniano il terzo e il primo posto rispettivamente per i reggiani e i felsinei. ...

Reggio Emilia-Virtus Bologna basket oggi in tv : orario d’inizio - programma e streaming : Tutto esaurito al PalaBigi per la sfida che, a livello di classifica, si qualifica come la più importante del settimo turno di Serie A, tra Grissin Bon Reggio Emilia e Segafredo Virtus Bologna. La sfida tra le due squadre emiliane non aveva mai fatto registrare, dalla ristrutturazione con ampliamento del palasport di Via Guasco, il pienone in stagione regolare. Merito del livello dell’avversaria, certo, dal momento che le V nere sono ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : regnano i derby con Reggio Emilia-Virtus Bologna e Milano-Varese. Sassari riceve Roma : Sta arrivando la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, che vede una squadra già in fuga: la Segafredo Virtus Bologna. C’è, però, anche una classifica che più corta non si può, visto che 14 squadre su 17 sono racchiuse tra gli 8 e i 4 punti, e per questo è ancora davvero troppo presto per dire molte cose. Andiamo, intanto, a vedere quel che ci aspetta nel turno di questo weekend. Riposa: Dolomiti Energia Trentino BANCO DI ...

Emilia : scossa di terremoto lieve avvertita tra CorReggio e Carpi : Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 31 ottobre 2019, esattamente alle 09.22, sulla pianura Padana Emiliana, nel reggiano. Secondo i dati ufficiali dell'INGV si è trattato di...