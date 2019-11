45 anni di Leonardo DiCaprio | perché ci piace ancora così tanto

Leonardo DiCaprio compie 45 anni : ritratto (beauty) di un sex symbol : Leonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look indimenticabiliLeonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look indimenticabiliLeonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look indimenticabiliLeonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look indimenticabiliLeonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look indimenticabiliLeonardo DiCaprio compie 45 anni. Tutti i suoi beauty look ...

Forbes - non è più Giovanni Ferrero il Paperone d'Italia : superato da Leonardo Del Vecchio : Gli occhiali battono la Nutella. È quello che ha scoperto la rivista Forbes, stilando la classifica degli uomini più ricchi d'Italia. Giovanni Ferrero, guida dell’omonimo gruppo dolciario in testa fino a marzo scorso, è stato infatti superato da Leonardo Del Vecchio, patron del gruppo Luxottica che

Morto precipitato a scuola a 6 anni : lacrime al funerale di Leonardo : sulla bara bianca la sua maglia da calcio : Famigliari, amici, qualche bambino appena uscito di scuola e molti abitanti del quartiere hanno accolto in commosso silenzio il feretro di Leonardo davanti alla chiesa di San Giovanni Battista alla...

Leonardo da Vinci - per i 500 anni il Louvre sposta la Gioconda e scatena il caos. Chissà se ne vale la pena : di Michele Ambrosini Un giorno di metà luglio decido di accompagnare un amico italiano in visita a Parigi a esplorare il Louvre. Appena entrati mi accorgo che c’è qualcosa di diverso: certo, in estate il museo è parecchio affollato, ma pare che ci sia più confusione del solito, e vedo un’enorme fila che blocca tutte le scale mobili dell’ala nord del museo, l’aile Denon, il luogo dove di solito mi rifugio per godermi il Louvre in tranquillità, ...

Roma. Italiana di 54 anni muore travolta sui binari alla stazione Parco Leonardo : Una donna è morta lungo la Roma Termini-Fiumicino aeroporto. La vittima è un’Italiana di 54 anni, travolta sui binari alla

VITTORIO MAGAZZÙ - LEONARDO DI ROSY ABATE/ 'Ho conosciuto mio padre all'età di 6 anni' : Chi è VITTORIO MAGAZZÙ? L'attore sarà ospite della puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo ROSY ABATE 2 lo vedremo in La vita promessa 2

Catania - Leonardo morto a 2 anni dimenticato in auto dal papà : “Figlio mio - cosa ti ho fatto” : È distrutto dal dolore Luca Cavallaro, papà del bambino morto ieri a Catania dopo essere stato dimenticato in auto e sotto al sole nel parcheggio dell'Università, dove il genitore lavora: "Leonardo, cosa ti ho fatto?". I medici, tra cui anche il nonno materno, endocrinologo al Policlinico, hanno provato per 37 minuti a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: "Ricordo solo di essere uscito di casa e di averlo sistemato nel seggiolino. Poi, ho ...

Juventus - Leonardo Bonucci ai compagni dopo la lite : "I panni sporchi si lavano in famiglia" : Momenti di nervosismo in casa Juve. dopo il triplice fischio che ha sancito il beffardo pareggio per 2-2 a Madrid contro l'Atletico, l'esterno colombiano bianconero Juan Cuadrado, autore del primo gol della Juventus, discuteva animatamente con alcuni suoi compagni per delle possibili responsabilità