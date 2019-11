11 novembre | Estate di San Martino | cos'è e perché si chiama così

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 11 novembre 2019) Anche nel pieno dell’autunno può succedere che ci siano alcuni giorni di bel tempo, sole e temperature in rialzo. Di solito accade nel periodo intorno all’11, data in cui si celebra San, il protettore dei pellegrini e dei viandanti. Ma questo è anche il giorno in cui cade ‘l’di San’, una ricorrenza legata proprio alla vita del santo. Per quest’anno, però, il meteo non ha portato giornate soleggiate e, anzi, ha colpito soprattutto il Sud Italia con un’ondata di maltempo che ha interessato principalmente Basilicata, Calabria e Sicilia (LE PREVISIONI). La leggenda di SanLa leggenda racconta che un giorno d’autunno, probabilmente l’11, mentre usciva a cavallo da una delle porte della città francese di Amiens, dove viveva, Sanvide un povero, quasi nudo e infreddolito a causa del maltempo.quindi decise di tagliare il suo ...

