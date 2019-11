11 dei tuoi single famosi preferiti per il Singles Day

Chef Rubio - hater gli augura il cancro - lui attacca Salvini : 'Stanco dei tuoi sostenitori' : Continua il duello social tra Chef Rubio e Matteo Salvini. Mercoledì 16 ottobre l'ex rugbista, ora celebre cuoco televisivo, aveva nuovamente punzecchiato il leader leghista, che a causa di un malore non ha potuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi a Trieste. In seguito però, il protagonista di "Camionisti in trattoria", è stato a sua volta bersaglio di haters che, sostenendo il segretario del partito di via Bellerio, gli hanno ...