10mila euro alla migliore idea per la salvaguardia del nostro Paese

Calciopoli - inammissibile il ricorso Juve. Il club condannato a pagare 10mila euro di spese : Il Collegio di garanzia dello Sport del Coni ha respinto l’ennesimo ricorso della Juventus per Calciopoli. inammissibile. E la società bianconera è stata condannata al pagamento di 10mila euro di spese «in favore di ciascuna parte resistente». La Juve aveva presentato ricorso contro lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 dopo che la Corte d’Appello federale aveva respinto le sue richieste il 30 agosto scorso. Gli avvocati ...

Como : 10mila euro e 1 - 3 kg di droga - arrestati (2) : (Adnkronos) - Nella cavità di un muretto, sono stati trovati nove panetti di hashish. Indagando sui contatti del ragazzo l’attenzione si è concentrata in particolare su un altro italiano, incensurato appena diciannovenne. Dai controlli effettuati nel box sono stati trovati di hashish simili a quelli

Como : 10mila euro e 1 - 3 kg di droga - arrestati : Milano, 31 ott.(Adnkronos) - Avevano 10mila di euro e oltre 1,3 chili di droga. La polizia di Como, in due distinti interventi connessi tra di loro, ha arrestato due italiani per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 1,3 kg tra hashish e marijuana e denaro contante per

San Paolo - oltre 10mila euro di sanzioni e controlli a locali e minimarket per vendita alcolici fuori orario : Roma – Continuano i controlli nelle zone San Paolo e Ostiense da parte del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Questa notte gli agenti hanno accertato una vasta serie di violazioni amministrative in 15 attività della zona, elevando oltre 10.000 euro di sanzioni. Particolare attenzione ai minimarket ed alla somministrazione di alcolici fuori dall’orario consentito. In un caso un minimarket è stato multato di ...

Gli scafisti e i barconi di lusso : fino a 10mila euro a migrante : Mauro Indelicato scafisti ucraini, migranti istruiti e ben informati, viaggi su imbarcazioni decenti: ecco l'identikit del fenomeno migratorio che coinvolge la rotta turca, quella cioè che dal paese anatolico porta verso le coste del Mar Jonio in Italia Non solo la Sicilia e non solo le rotte libiche e tunisine: l’ingresso via mare nel nostro paese da alcuni anni sta conoscendo anche altre sponde, quelle dello Jonio. Qui arrivano ...

Furto da 10mila euro al centro commerciale. Tre arresti : Valentina Dardari Sono stati inseguiti e arrestati dai carabinieri i tre peruviani che hanno commesso il colpo Sono stati arrestati dai militari i tre peruviani che hanno commesso un Furto da 10mila euro nel parcheggio di un centro commerciale. A Crema i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto i tre colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e Furto ...

Cremona : colpo da 10mila euro in centro commerciale - tre arresti : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Crema, in provincia di Cremona, per aver commesso un furto in un centro commerciale. I tre, di nazionalità peruviana e di età compresa fra i 30 e i 42 anni, avevano rubato da un autocarro parcheggiato all’interno del cen

Cori razzisti a Dalbert : multa di 10mila euro per l’Atalanta : L’Atalanta se la cava con una multa di 10mila euro per i Cori razzisti dei suoi tifosi nei confronti del laterale della Fiorentina, Dalbert, durante il match giocato al Tardini di Parma lo scorso 22 settembre. Secondo il giudice sportivo, che aveva chiesto un supplemento d’indagine prima di esprimersi sull’episodio, pur «non sussistendo ragionevole dubbio […] L'articolo Cori razzisti a Dalbert: multa di 10mila euro per ...

Tangenti Lombardia - l’imprenditore svela come pagò 10mila euro al deputato Sozzani : “Modalità indicate da Caianiello” : Il 18 settembre scorso la Camera ha detto no all’arresto del deputato di Forza Italia, Diego Sozzani, ma dalle carte dell’inchiesta continuano ad arrivare conferme sull’ipotizzato pagamento di una mazzetta di 10mila euro. Così l’imprenditore della Ecol service Daniele D’Alfonso, quello che chiamava “semina” la distribuzione delle mazzette ai politici, ha svelato che il “pagamento” della bustarella per ...

Napoli - l'utero in affitto del clan : 10mila euro per un bambino : Avrebbe regalato un figlio a un proprio affiliato. Glielo avrebbe comprato, versando diecimila euro nelle mani di una donna, disposta ad offrire il proprio grembo per interessi economici. E lo...

Carige - la banca gli ha bruciato i 10mila euro per i nipotini ma Manlio pensa a Genova : “Sono riusciti a sputtanarla. Mi dà fastidio da matti” : “Siamo riusciti a sputtanare Genova e questo mi dà fastidio da matti”. Manlio Morini sa di cosa parla. Quando ha comprato le azioni Carige, sembrava uno di quegli affaroni da non lasciarsi scappare. Andavano via “quelli della fondazione, di Berneschi” e lui, che aveva 10mila euro sul conto, ha seguito il consiglio del cassiere che gli ha proposto l’acquisto anche per “fiducia nei nuovi” soci, i ...

Colli Aniene - truffa del finto finanziere : anziana derubata di 10mila euro : Roma – Un’anziana di 80 anni ieri è stata raggirata nel suo appartamento a Colli Aniene da un uomo, fintosi finanziere, che è sparito con 10mila euro. Si è svolto tutto intorno alla mezza, quando un 50enne, spacciandosi per militare della Guardia di Finanza, si è presentato a casa dell’anziana e ha preteso di fare un accertamento su quanto prelevato dalla signora poco prima, giustificando il tutto come un controllo ...

10mila euro di risarcimento! Insulta vigilessa perché pugliese : In Val di Fassa, un'automobilista multato si sarebbe rivolto alla vigilessa in ladino accusandola di non parlare la lingua del posto: condannato. È stato condannato in primo grado a 10.000 euro di risarcimento e tre mesi di reclusione per aver Insultato una vigilessa in servizio. Protagonista della vicenda un imprenditore della valle di Fassa, in Trentino.\\ Nel 2017, l'uomo è stato multato dall'agente per aver parcheggiato in modo ...