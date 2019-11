Volley | SuperLega 2019-2020 | Civitanova-Perugia | oggi il big match più atteso! Battaglia

Civitanova-Perugia - Superlega Volley oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 dicembre si gioca Civitanova-Perugia, match valido per l’undicesima giornata della Superlegadella Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena la rivincita dell’ultima Finale Scudetto vinta dalla Lube, i biancorossi giocheranno di fronte al proprio pubblico e cercheranno di imporsi per confermarsi in testa alla classifica generale e allungare nei ...

Ravenna-Modena - Superlega Volley oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 dicembre si gioca Ravenna-Modena, match valido per la quarta giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al Pala De Andrè andrà in scena l’attesissimo derby emiliano-romagnolo, i Canarini andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo per continuare a inseguire la capolista Civitanova mentre i giallorossi inseguono il secondo successo per uscire un po’ dalla ...

Volley - Superlega 2019-2020 : Trento supera al tie-break Verona. Kovacevic - Russell e Vettori trascinano i padroni di casa : Un vero e proprio spot per il Volley la partita tra Trento-Verona. Emozioni dal primo punto all’ultimo con un andamento altalenante che ha entusiasmato gli spettatori. I padroni di casa sono partiti bene andando sopra di due set. All’improvviso si è spenta la luce consentendo ai veneti di rientrare in gara. Quale miglio conclusione se non un tie-break chiuso ai vantaggi (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14). Il miglior realizzatore ...

LIVE Trento-Verona 2-2 - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. Sarà decisivo il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 UROOOOSS KOVACEVIIIC!!! Contrattacco inarrestabile! 3-3 Boyer sbaglia il servizio 2-3 Asparuhov passa tra le mani del muro 2-2 Errore al servizio di Birarelli 1-2 Punto interminabile alla fine chiude con un grande pipe Verona. 1-1 Ancora Birarelli determinante a muro 1-0 Errore in attacco di Asparuhov 19-25 MUROOOO BIRARELLIIIIIIIIIIIII! Si va al tie-break 19-24 Pipe Asparuhov!!!!!!! 19-23 ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. Veneti in vantaggio nel quarto set 15-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-21 Verona difende benissimo e Boyer chiude in diagonale. 14-20 Attacco lunghissimo di Asparuhov. Il video-check mostra tocco a muro di Lisinac 14-19 Primo tempo di Lisinac ben giocato 13-19 Errore al servizio di Codarin. 13-18 PIPEEEE KOVACEVIC!!!!! 12-18 Mani out di Boyer 12-17 Kovacevic mette giù un bolide in parallela! 11-17 Terribile primo tempo di Trento, per Birarelli è un gioco da ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. I veneti accorciano le distanze : 21-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 Mano out di Boyer da zona 4 e si riapre il match con Verona che accorcia le distanze 21-24 out la parallela di Muagututia da 4 20-24 Mano out di Boyer da seconda linea 20-23 Out la battuta di Birarelli 19-23 Mano out di Muagututia da zona 4 19-22 Out il servizio di Verona 18-22 Il mano out di Muagututia da zona 4 18-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 18-20 Diagonale vincente di Vettori ...

LIVE Trento-Verona 2-0 - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. Lisinac sale in cattedra e regala il secondo set ai padroni di casa : 25-22 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Russell mano out di potenza da zona 4 5-9 Vincente da zona 2 il diagonale di Muagututia 5-8 Mano out di Kovacevic da zona 2 4-8 Murooooooooooo Solèèèèèèèèè 4-7 Azione confusa, la chiude Solè in primo tempo! 4-6 Vincente l’attacco di Kovacevic da zona 4 3-6 Errore al servizio Lisinac 3-5 Vincente Kovacevic da zona 4 2-5 Aceeeeeeeeeeeee Asparuhoooooooooooov 2-4 Mano out di Muagututia ...

LIVE Trento-Verona 1-0 - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. Russell trascina i padroni di casa nel primo set : 25-22 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 180 gradi di Russell da zona 4 e Trento si aggiudica il primo set, condotto dall’inizio alla fine 24-22 Tocco vincente di Vettori da zona 2 23-22 Muroooooooooooo Boyeeeeeeeeeer 23-21 Vettori non ha problemi da zona 4 con il muro a uno 22-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 22-20 Mano out di Muagututia da 2 22-19 Out Boyer da seconda linea 21-19 Mano out millimetrico di Kovacevic da ...

LIVE Trento-Verona - Superlega Volley 2019 in DIRETTA. Parte forte Trento : 12-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Alzata di Grebennikov e parallela vincente di Vettori da seconda linea 12-10 Out l’attacco di Kovacevic 12-9 Primo tempo di Lisinac 11-9 Vincente l’attacco in diagonale di Asparhukov da 4 11-8 Mano out di Vettori da zona 2 10-8 In rete la pipe di Kovacevic 10-7 Boyer senza mjuro conquista il primo punto personale da zona 2 10-6 Murooooooooooo Candellaroooo su Boyer 9-6 La ...

LIVE Trento-Verona - Superlega Volley 2019 in DIRETTA : match ostico per i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il calendario della quarta giornata della Superlega – Il programma di Trento-Verona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superlega 2019-2020 di volley maschile, Oggi si gioca l’anticipo della quarta giornata di campionato. Di fronte al Palasport di Trento, l’Itas, reduce da tre successi consecutivi in campionato, e la Calzedonia Verona che arriva dalla vittoria ...

Trento-Verona - Superlega Volley oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera (9 Novembre) alle ore 18.00 scenderanno sul parquet Trento-Verona in un match valido per la quarta giornata di Superlega. Una sfida molto interessante con i padroni di casa che partono favoriti. Va da sé che i ragazzi di coach Lorenzetti non devono sottovalutare l’avversario anche in considerazione delle grandi qualità individuali degli ospiti. Klemen Cebulj sin qui è stato il vero trascinatore di Trento con ben 42 punti nelle ...

Volley - i migliori italiani della terza giornata di SuperLega : Zaytsev scatenato - che sorpresa Lorenzo Giani - Kovar ritorna : In settimana si è disputata la terza giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Hanno vinto tutte le big: Civitanova si conferma in testa con tre punti di vantaggio su Modena e Trento (ma hanno giocato una partita in meno rispetto alla Lube), Perugia si è salvata contro Monza e insegue a cinque lunghezze. Di seguito i migliori italiani di questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar prosegue nel suo momento ...

Civitanova-Perugia - Superlega Volley : data - programma - orario e tv. Perché si anticipa l’undicesima giornata : Domenica 10 novembre (ore 18.00) si gioca Civitanova-Perugia, match valido per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Questa partita era originariamente programmata per domenica 8 dicembre (ore 18.00) ma verrà anticipata di un mese Perché la Lube in quella data sarà impegnata nel Mondiale per Club. La Lega volley ha deciso di procedere in questo modo: Civitanova usufruisce di un turno di ...

Pallavolo – Superlega : il Modena Volley inarrestabile al PalaPanini : Sora ko 3-0 : Il Modena Volley si impone 3-0 sul Sora al PalaPanini nella terza giornata di campionato Un PalaPanini con oltre 4200 spettatori accoglie la terza gara di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Kioene Padova di Baldovin. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Sora parte con Radke-Miskevich, Grozdanov-Ferreira, ...