Volley | SuperLega 2019-2020 | Civitanova batte Perugia nel big match! Lube in testa

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - bene Padova e Latina - Piacenza supera Vibo Valentia al tie-break. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sesta giornata della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:51 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 15 punti e una partita in più, seguono Modena con 12 punti e Trento con 11, Perugia, nonostante un turno in più sulle gambe è ferma a ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - bene Padova e Latina - Piacenza-Vibo Valentia va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 20:39 Piacenza-Vibo Valentia 8-5: i padroni di casa vanno al cambio di campo in vantaggio di tre punti. 20:37 Piacenza-Vibo Valentia 6-4: Stankovic è sempre una vecchia volpe. 20:35 Piacenza-Vibo Valentia 4-3: naturalmente il vantaggio dura poco e gli ospiti stanno forzando al servizio. 20:33 Piacenza-Vibo Valentia 4-1: parziale di 3-0 e ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - Padova vince - Monza e Piacenza vanno al quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 19:39 LATINA-Monza 6-4: Patry regala il primo break del set ai suoi. 19:37 LATINA-Monza 3-2: Latina sta attaccando con il 47,8%. 19:35 Piacenza-VIBO VALENTIA 20-25: ultima fase molto convincente per la fase ospite. 19:33 LATINA-Monza 1-1: inizio equilibrato. 19:32 Piacenza-VIBO VALENTIA 17-21: blackout dei padroni di casa, c’è odore di ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena incanta - Padova e Piacenza ad un passo dai tre punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 19:24 SORA-Padova 15-25: prestazione impressionante per Trvica ed Hernandez, Padova raggiunge la sua seconda vittoria in Campionato. 19:23 LATINA-MONZA 11-17: la formazione di Fabio Soli prende le distanze. 19:22 SORA-Padova 16-21: adesso un recupero dei padroni di casa sembra veramente impensabile. 19:21 RAVENNA-Modena 16-25: una splendida ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 Volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova domina il secondo set : 25-20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 L’errore di podrascanin in bagher, sparato fuori dalla parte opposta 10-9 La parallela di Leal da zona 4 9-9 Out l’attacco di Leal dopo la doppia difesa di Civitanova su Leon 9-8 Aceeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaaaaaa 8-8 Attacco vincente di Leal da zona 4 7-8 Mano out di Atanasijevic da seconda linea 7-7 Errore al servizio Atanasijevic 6-7 Errore al servizio Civitanova 6-6 ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : vola Modena - bene Piacenza e Padova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 19:10 SORA-Padova 7-6: recuperano un break Travica e compagni, che adesso non devono abbassare la guardia. 19:09 RAVENNA-Modena 7-15: importante serie al servizio di Bednorz. 19:08 LATINA-MONZA 2-4: al via il terzo parziale. 19:06 SORA-Padova 6-3: per la prima volta nel match Sora si guadagna un vantaggio consistente, vediamo se ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 Volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova in fuga anche nel secondo set : 16-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-13 Errore al servizio Lanza 17-13 Aceeeeeeeeeeeeeee Lanzaaaaaaaaaa 17-12 Primo tempo di Russo 17-11 La diagonale di Juantorena da zona 4 16-11 Diagonale della disperazione di lanza dopo la difesa di perugia e la palla cade sulla linea del campo avversario 16-10 Out la parallela di Lanza 15-10 Out il servizio di Perugia 14-10 Primo errore del set per Leal che chiede troppo e mette fuori la ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 Volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova vince la volata del primo set con Juantorena e Ghafour : 28-26 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 La chiude Juantorenaaaaa!!! Mani out da seconda linea dello schiacciatore azzurro e Civitanova vince il primo set 27-26 Errore al servizio Perugia 26-26 La diagonale stretta di Lanza da zona 4 26-25 Errore di Lanza da zona 4, il check conferma l’out 25-25 Ghafour annulla anche il secondo set point col muro a uno da zona 2 24-25 Invasione sopra rete di Anzani dopo lungo check 24-24 ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : tutto facile per Modena - Piacenza - Monza e Padova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 18:31 Piacenza-VIBO VALENTIA 25-18: i padroni di casa vincono il terzo set del proprio Campionato. 18:30 LATINA-Monza 18-25: parziale di 8-2 per Monza, che si porta in vantaggio. 18:29 SORA-Padova 21-25: si salvano Travica e compagni, primo set in cascina. 18:28 RAVENNA-Modena 20-25: un errore in attacco dei padroni di casa regala il primo ...

LIVE Civitanova-Perugia Volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova parte bene : 15-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Aceeeeeeeeeeeee Simooooooooooooon 21-18 Ancora un attacco senza muro per Civitanova. Ghafour la mette a terra da seconda linea 20-18 La diagonale stretta di Lanza da zona 4 20-17 Primo tempo anticipato di Simon 19-17 Mano out di Atanasijevic da zona 2 19-16 Col goniometro Leal! Prima viene murato, poi attacca contro il muro a tre all’incrocio delle righe in diagonale 18-16 Vincente ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : al via la quarta giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 17:57 Ultimi minuti di riscaldamento, ricordiamo che tutte le partite prenderanno il via alle ore 18:00. 17:54 In questa prima fase la squadra più solida a muro è Trento con 41 stampatone, mentre le formazioni più efficaci al servizio sono Modena e Civitanova con 25 ace a testa. 17:51 Perugia non potrà permettersi passi falsi, una sconfitta ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : risultati 10 novembre - spicca Ravenna-Modena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi i riflettori sono puntati sul big match Civitanova-Perugia che è però l’anticipo dell’undicesimo turno, ci sarà spazio per altri quattro incontri assolutamente da non perdere tra cui spicca ...

LIVE Civitanova-Perugia Volley - Superlega in DIRETTA : scontro diretto di fuoco - Juantorena sfida Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il calendario della quarta giornata della Superlega – Il programma di Civitanova-Perugia – La presentazione di Civitanova-Perugia – La cronaca di Trento-Verona Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superlega 2019-2020 di volley maschile, Oggi si gioca l’anticipo della undicesima giornata di campionato, una delle partite più attese dell’anno, la prima riedizione ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova-Perugia - oggi il big match più atteso! Battaglia totale - la rivincita della Finale Scudetto : La rivincita della Finale Scudetto, lo scontro diretto tra due grandi pretendenti al tricolore, il primo big match della stagione. Si presenta così Civitanova-Perugia, anticipo dell’undicesima giornata della SuperLega che va in scena oggi pomeriggio alle ore 18.00: questo incontro era programmato addirittura per domenica 8 dicembre ma è stato necessario retrodatarlo di un mese perché in quel periodo la Lube sarà in Brasile, impegnata nel ...