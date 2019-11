Vogliono abbandonare il cane lanciandolo dal finestrino e si ribaltano con l’auto

Fonte : baritalianews

(Di domenica 10 novembre 2019) Una coppia americana, in prossimità dell’estate, aveva deciso di sbarazzarsi del propriodal. Per compiere questo gesto così crudele, l’uomo che era alla guida, si è andato a schiantare esi è ribaltata. I due sono rimasti gravemente feriti dallo schianto. Questa vicenda è avvenuta nel Mississipi, nella Contea di Harrison. Durante la manovra per lanciare ilfuori dall’uomo ha perso il controllo dele ha finito la sua corsa contro una casa e poisi è ribaltata. Sono immediatamente arrivati i soccorsi e la polizia che ha subito capito la causa dell’incidente. La coppia dopo che è stata soccorsa e curata ora è sotto processo per abbandono di animale. Per fortuna ilche doveva essere lanciato fuori dal, un chihuahua di due anni, non si è fatto nulla ed è stato tolto alla coppia e dato ai ...

