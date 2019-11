Vicesindaco leghista arriva in Cina ma è subito rimpatriato | “È clandestino | portato via

Vicesindaco leghista parte per la Cina - ma viene rimpatriato : “Trattato come immigrato clandestino” : "Sono stato trattato da immigrato clandestino", ha commentato il Vicesindaco leghista di Sarzana, recatosi in Cina per una missione commerciale: "Sono stato bloccato al mio ingresso in Cina e forzatamente rimpatriato, con la polizia italiana che mi attendeva a Malpensa e dopo essere stato trattenuto nell'area dogana dell'aeroporto di Pechino con le guardie a custodirmi quasi 15 ore, davvero un'odissea".Continua a leggere