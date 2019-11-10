romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:30: VIABILITÀ DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19:00 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E BUFALOTTA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI IN VIA NETTUNENSE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA APPIA AD ARICCIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA IN DIREZIONE ALBANO RIMAMENDO SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE CARCARELLE A VETRALLA SI RALLENTA TRA VIA DEL BOSCO E STRADA CAMPOGRANDE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO A VETRALLA CHIUSA AL TRAFFICO STRADA FOROCASSIO TRA LA STATALE CASSIA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA TUSCOLANA E APPIA PASSIAMO ALLA CASSIA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMBRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONE TRA OLGIATA E LA STORTA, TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE SPOSTIMAO SULLA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI MALBORGHETTTO ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO TRAFFICO RALLENTAO SULLA NOMENTANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA EPRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRNCIPALI STRADE DELLA REGONE. PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 10 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO A NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE TERNANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN VARIE CHILOMETRICHE SUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 9 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E A24 MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E APPIA DISAGI SU VIA NOMENTANA TRA MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 9 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU VIA NOMENTANA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DANTE DA MAIANO E RACCORDO NEI DUE SENSI SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 9 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,CODE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DANTE DA MAIANO E RACCORDO NEI DUE ...