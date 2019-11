Una petizione per salvare BH90210 | il revival cancellato da Fox tra le proteste dei fan

Ergastolo - no permessi premio ai boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito Una legge! Firma la petizione del Fatto Quotidiano : Al presidente del consiglio, Giuseppe Conte; al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al presidente della Camera, Roberto Fico; al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; ai segretari, leader e capigruppo di tutti i partiti politici: Luigi Di Maio, Gianluca Perilli e Francesco Silvestri (Movimento 5 stelle), Nicola Zingaretti, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (Pd), Pietro Grasso, Loredana De Petris e Federico Fornaro ...

Lilli Gruber : su Change.org arriva Una petizione per mandarla via da Otto e Mezzo : La giornalista Lilli Gruber, nel corso del suo programma Otto e Mezzo in onda su La7, incalza sempre con fermezza e ironia gli ospiti in studio, e cerca di mettere in difficoltà tutti. Anche per questo sono frequenti i battibecchi in diretta televisiva, come nelle ultime settimane con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi. La giornalista, ex conduttrice del Tg1, ha attirato su di sé molte antipatie, al punto che sul sito Change.org è ...

“Non c’è alcUna emergenza climatica” - la petizione degli scienziati “Anti-Gretini” arriva al Senato ma gli ambientalisti tentano di censurarli : Il prossimo 18 settembre, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà presentata una petizione sul clima da parte di 145 scienziati italiani che non credono all’idea di un’imminente catastrofe climatica. Oltre a Gasparri, interverranno l’onorevole leghista Vito Comencini e il presidente dell’Astri Sergio Bartalucci (Associazione di scienziati e tecnologi per la ricerca italiana). Del comitato promotore ...

Conte : «Il calcio è uno sport non Una guerra. Agnelli ha dato importanza a quella petizione - ha sbagliato» : Il calcio è uno sport non una guerra. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Che gara si aspetta contro questa Juve? “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio” Gara già ...

ATS Corsa RR Turbo - Una GT da competizione per il Dragone : Il rinato marchio italiano ATS presenta una GT dedicata alle corse. Questa RR Turbo, omologata FIA classe E2SH, e quindi ammessa ai relativi campionati tra cui le serie Challenge, GT Cup, sarà in consegna dalla primavera prossima a un prezzo di listino che parte da 110.000 euro. Anche full carbon. La gran turismo del marchio del Dragone nasce su un telaio tubolare di cromo molibdeno (40 chili alla bilancia, senza roll bar) e sfoggia una ...

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è Una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...