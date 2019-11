Un posto al sole | anticipazioni 18-22 novembre | Alex rifiuta il bacio di Vittorio

Spoiler Un posto al sole dall'11 novembre : Diego esce dal carcere - Giulia dimentica Denis : Lunedì 11 novembre riparte la settimana di programmazione con Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 che vedremo in onda fino a venerdì 15 novembre come sempre alle 20:45 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che saranno trasmessi degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena, che avranno a che fare soprattutto con Diego, il quale continua a trovarsi in carcere. Per lui, però, arriverà il momento della svolta finale e ...

Un posto al sole - Mariella si racconta : "Sono una mamma apprensiva" : Un posto al sole: Mariella mamma dentro e fuori dal set Tra i personaggi più amati negli ultimi anni a Un posto al sole c'è di sicuro Mariella, la compagna di Guido del Bue. Dopo diverse incomprensioni i due sono finalmente riusciti a dichiararsi tutto il loro amore e adesso vivono insieme, come una famiglia,

Un posto al sole - riassunto puntata dell'8 novembre : Jacopo potrebbe avere investito Aldo : Durante l'episodio di Un posto al sole andato in onda venerdì 8 novembre, in un finale di puntata a dir poco sconvolgente, è emersa una ipotesi: Jacopo potrebbe avere investito Aldo Leone. Il dubbio è d'obbligo perché in effetti non viene mostrata la scena in cui lui è alla guida dell'auto di Diego ma, in virtù di quanto visto durante l'episodio, potrebbe esserci un coinvolgimento del ragazzo nell'incidente occorso al padre. Un ragazzo ...

Un posto al sole trame al 21 novembre : Carla subisce un'aggressione : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno aperti nuovi importanti archi narrativi. In particolare si tornerà a parlare di Carla Parisi e della sua volontà di farsi accettare dalla figlia minore Mia, purtroppo però la donna si troverà a dover affrontare un orribile evento. Non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, ma Carla subirà un'umiliante aggressione nei suoi confronti che avrà peso sulla vita di diversi personaggi. Di seguito le ...

Un posto al sole - anticipazioni nuovi episodi : la difficile scelta : anticipazioni Un posto al sole: puntate dal 4 all’8 novembre 2019 nuovi colpi di scena tingeranno le prossime puntate di Un posto al sole. Nella soap opera di Rai3, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45, Raffaele sarà giù di corda per l’arresto del figlio, presto però Niko darà una bella notizia all’uomo. Diego uscirà dal carcere è sarà accolto dall’affetto di tutti. Il ragazzo però dovrà fare i conti anche con i ...

Anticipazioni Un posto al sole - 11 novembre : Leone intende separarsi dalla moglie : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire lunedì 11 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Jacopo Leone risponderà alla domanda della madre con la quale si è concluso l'appuntamento di ieri sera: cos'è accaduto la sera dell'incidente di Aldo? È stato lui ad investirlo? Nel flashback di Delia, infatti, il giovane è apparso molto agitato, stanco dei ...

Un posto al sole - spoiler al 22 novembre : Patrizio cercherà di aiutare Diego : Un posto al sole dopo aver chiuso la vicenda Leone, darà spazio ad altre storyline. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 18 al 22 novembre, rivelano che il padre di Patrizio cercherà di aiutare Diego a riprendersi la sua vita dopo i terribili momenti vissuti nell'ultimo periodo. Intanto, Vittorio sarà sconvolto per l'aggressione subita da Carla e si metterà in contatto con Alex, mentre Franco ed Angela saranno preoccupati per ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 11 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5371 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 11 novembre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) è sempre più in ansia per il figlio. Aldo (Luca Capuano) prende atto della fine del suo matrimonio e decide di parlarne alla moglie Delia (Elena Vanni), non sapendo delle conseguenze che la sua decisione potrebbe avere. Bice (Lara Sansone) intende smascherare Cinzia (Veronica Mazza). Franco (Peppe Zarbo) si sta occupando dei compiti di ...

Un posto al sole - anticipazioni dall'11 al 15 novembre : Diego torna a casa : anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre: le novità sul caso Leone La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di momenti emozionanti, situazioni leggere e colpi di scena. A catalizzare l'attenzione sarà, come sta succedendo oramai di settimane, il

Un posto al sole anticipazioni : MARINA e FABRIZIO - lo zio diventa ingombrante? : Pronti? Con la puntata di Un posto al sole di venerdì 8 novembre apprendiamo finalmente la verità sul tentato omicidio di Aldo Leone (Luca Capuano), proseguendo i flashback già iniziati nell’episodio del 7 e accompagnandoci verso la comprensione totale di quanto è capitato. La prossima settimana assisteremo allo strascico di questa situazione, con Aldo che dovrà prendere una decisione e Beatrice (MARINA Crialesi) che dovrà probabilmente ...

Un posto al Sole : tutti gli amori di Marina Giordano : Tutte le love story della scaltra Marina Giordano, dal suo arrivo a Palazzo Palladini al suo nuovo amore: Fabrizio Rosato

Anticipazioni Un posto al sole 8 novembre : un viaggio turbolento per Andrea Pergolesi : Cresce l'attesa per i telespettatori di Un posto al sole, ansiosi di scoprire chi è il vero colpevole del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone. La puntata di ieri 7 novembre, infatti, si è conclusa con il flashback relativo alla sera dell'incidente, quando Delia aveva ascoltato le bugie del marito riguardanti le ragioni della sua uscita inattesa. La sua espressione furiosa lascerebbe presagire al suo coinvolgimento nel delitto ma, in attesa ...

Un posto al sole - trame al 15 novembre : la nuova maestra di Bianca preoccupa Angela : Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, si prevedono svariati colpi di scena per alcuni protagonisti. Scendendo nei dettagli forniti dalle anticipazioni, infatti, i telespettatori della soap opera napoletana avranno modo di vedere che la nuova maestra di Bianca farà preoccupare Angela. Diego, dopo la sua permanenza in carcere, ritornerà finalmente a casa, ma dovrà affrontare alcuni giudizi molto ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 8 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5370 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 8 novembre 2019: Pian piano la soluzione del caso di Aldo Leone (Luca Capuano) comincia ad essere più chiara e ciò ci lascia intravedere una sconcertante verità… Diego (Francesco Vitiello) al momento rimane in carcere, ma Raffaele (Patrizio Rispo) tenta personalmente di convincerlo ad accettare la strategia di difesa di Niko (Luca Turco) e Ugo (Raffaele Imparato)… Sul ...