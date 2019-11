Un Cagliari formato Champions regala spettacolo all’ora di pranzo | manita alla Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019)– Unstellare e scintillante.annichilita dprestazione strepitosa dei sardi. E’ questo quanto ha detto l’anticipo delle 12,30 della domenica di Serie A. Un calcio champagne quello messo in mostra dsquadra di Maran che ha surclassato gli avversari in ogni momento della gara.fine è 5-2. Occasionissima per i sardi dopo 3′ con Simeone che non trova la zampata vincente da due passi. Brividi al minuto 13 per il ricordo di Astori. Solidarietà dei tifosi dellacon uno striscione per i tre vigili del fuoco, vittime della tragedia di Alessandria. Al 16° ilpassa con un’azione strepitosa, da far rivedere nelle scuole calcio: tutto di prima e al termine di undici passaggi arriva il gol di Rog. Passa qualche minuto e Simeone sfiora il raddoppio. Al 26′ Pisacane incorna il calcio ...

CentotrentunoC : #CagliariFiorentina LA CRONACA | Un #Cagliari stellare schianta la #Fiorentina e firma il decimo risultato utile co… - genovesergio76 : Eurosport : Cagliari formato Champions: 5-2 alla Fiorentina con un Nainggolan extra lusso - - MediaPartnersCa : #jeep che passione!! Con i nostri impianti maxi formato 12x3 metti in vetrina il tuo Brand, nella Città metropolita… -