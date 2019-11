Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna da cardiopalma - M5S indecisi su correre da soli o con il Pd - intanto la Lega sfonda il 35% : Tanta indecisione nelle del M5S Emiliano. Nell’ultima riunione tenutasi in gran segreto tra gli attivisti del territorio Emiliano sembra che l’intenzione dei grillini sia quella di correre da soli o addirittura non presentarsi proprio alle prossime elezioni che si svolgeranno il 26 gennaio. La paura del M5S è data dai sondaggi impietosi. All’europee il M5S era in Emilia Romagna sopra al 12%, secondo gli Ultimi sondaggi non dovrebbe ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - trend negativo per m5s e Pd - vola la Lega : Stare al governo fa indubbiamente male sia al Pd che al M5S. Secondo gli Ultimi sondaggi fatti a livello nazionale, in un mese i due partiti che formano la coalizione di governo hanno perso diversi punti percentuali e quindi elettori potenziali. A guadagnare in modo sostanzioso in questo ultimo mese è stata la dura opposizione di Matteo Salvini. L’effetto devastante Umbria sta ancora trascinando la Lega a percentuali di intenzioni di voto ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna - il centrodestra in vantaggio ma la partita tra Bonaccini e la Borgonzoni è apertissima : Una spallata al governo questo è quello che vuole che si avveri Matteo Salvini il prossimo 26 gennaio. Dopo il trionfo del centrodestra in Umbria che ha decretato la fine dell’egemonia, che durava da 50 anni del PD in quella regione, i fari sono tutti puntati sulle regionali in Emilia Romagna. Una possibile vittoria del centrodestra potrebbe dare la spallata definitiva al governo giallorosso e decretare la fine del Conte ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega va come un treno mentre il Pd va in retromarcia - crollo del M5S : L’ultimo sondaggio reso noto su La7 da Enrico Mentana non lascia dubbi che il partito del momento è la Lega. Il partito di Salvini ogni settimana che passa aumenta i suoi consensi inesorabilmente. Matteo Salvini sta conquistando voti puntando tutto sulla situazione dell’immigrati in Italia e a detta sua dei continui sbarchi che in queste settimane stanno aumentando. Il Leader leghista in questo preciso momento storico è ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Ultimi sondaggi regionali 2020 - in Emilia Romagna il risultato è in bilico - la Lega avanza - il Pd e il M5S calano ma decisivi saranno gli indecisi : Il governatore Stefano Bonaccini e la sua rivale Lucia Borgonzoni sembrano essere tutti e due a un passo dalla vittoria. Secondo gli Ultimissimi sondaggi in vantaggio sul rivale sarebbe, se pur di pochissimo, la candidata del centrodestra Lucia Borgozoni. Ma a far pendere l’ago della bilancia da una parta o dall’altra saranno gli indecisi. Secondo le intenzioni di voto ultime, il 62% degli abitanti dell’Emilia Romagna andrà a votare ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Ultimi sondaggi Emilia e Calabria - vento in poppa per Salvini - rischio nuova batosta per Lega e M5S : Una capacità di far campagna elettorale quella di Matteo Salvini e il suo staff innata. Il leader leghista sta mettendo in moto la sua macchina da guerra per vincere anche le prossime elezioni elettorali regionali sia in Emilia, da sempre regione più rossa d’Italia, che in Calabria. Già nei prossimi giorni Matteo Salvini sarà in Emilia per la presentazione della candidata del centrodestra alla presidenza della regione. Mentre la Lega ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia e Calabria - si profila un’ondata verde-Lega come in Umbria? : Dopo la schiacciante vittoria in Umbria del Centrodestra, grazie al grande successo elettorale della Lega di Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, si profila anche nelle due prossime regioni al voto, Emilia e Calabria, una vittoria per la destra. In Umbria la vittoria è stata netta con Donatella Tesei nuovo presidente della regione che ha ottenuto il 57,5% dei voti. Il 26 gennaio saranno chiamati gli Emiliani e i ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Ultimi sondaggi politici elettorali oggi - la Lega sfonda il muro del 35% - profondo rosso per Pd e M5S - sale ancora Fratelli d’Italia - Italia Viva raggiunge Forza Italia : Una cavalcata pazzesca quella della Lega, che in poche settimane, ha recuperato tutto quello che aveva perso subito dopo la crisi di governo dello scorso agosto. La Lega, secondo gli Ultimi sondaggi pubblicati da Termometro Politico, nel giro di due mesi ha recuperato quasi il 5% delle intenzioni di voto.Il partito di Salvini si attesta al 35,2% delle intenzioni di voto. Una percentuale strabiliante quella della Lega che sembra non ...